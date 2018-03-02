Eksik Binatlı’nın kader haftası

BİNATLI’YI SIKINTILAR BASTI:

Binatlı’nın şampiyonluk yolunda kader haftası olacak zorlu Doğan Türk Birliği deplasmanında, sakat olan Şenol Şöför ve Burak Sarıkaya ile birlikte kart cezalıları Taner Bingöllü ve Kehinde Owoeye forma giyemeyecek

K-Pet Süper Lig’in ilk devresini lider Yenicami’nin 1 puan gerisinde ikinci sırada kapatan ve şampiyonluk umutlarını sürdüren Binatlı, ikinci devreye kötü bir giriş yaparak 21.hafta öncesi zirveden 9 puan geride kaldı.

Güzelyurt ekibi, ikinci devrenin geride kalan 5 haftalık bölümünde 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 maçta 10 puan kaybederken sadece 1 maçta 3 puan sevinci yaşadı. Bu puan kayıpları sonrasında zirvenin 9 puan gerisine düşen sarı yeşilliler, 21. haftanın kapanış mücadelesinde zirvenin takipçisi konumundaki Doğan Türk Birliği’ne konuk olacak.

5 Mart Pazartesi günü Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda saat 18:15’de oynanacak kritik maç öncesinde Binatlı’da 4 önemli oyuncunun eksik oluşu canları sıkıyor.

Şampiyonluk yolunda Güzelyurt temsilcisinin kader haftası olacak zorlu maçta sakat olan Şenol Şöför ve Burak Sarıkaya ile birlikte kart cezalıları Taner Bingöllü ve Kehinde Owoeye forma giyemeyecek.

43 puanlı lider Yenicami’nin 3 puan gerisinde 40 puanla ikinci sırada yer alan Doğan Türk Birliği deplasmanında önemli eksikleri ile 3 puan arayacak olan 34 puanla dördüncü sıradaki Binatlı, bu maçta puan kaybı yaşaması durumunda şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu atacak.