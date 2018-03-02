İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu’ndan günlük ekonomi yorumu:

İktisatbank Günlük Piyasa Analiz ve Yorumu 02/03/2018 – Cuma

Akşam Beşiktaş – Fenerbahçe kupa maçındaki Solgado – Pepe mücadelesinin de ötesinde , piyasaların gündemini değiştirecek bir haber ile haftayı tamamlıyoruz

, piyasaların gündemini ile haftayı tamamlıyoruz ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatına tarife uygulayacağı duyurdu !

! Önümüzdeki hafta resmi yapılacak açıklama ile çelik ve bu kapsamdaki ürün grubuna % 25; alüminyum gurubuna ise % 10 tarife gelecek

gelecek Trump’ın açıklamasına Avrupa Birliği ve Kanada’dan mütekabiliyet esaslarına göre cevap gecikmedi (bakınız grafik: ABD’nin Çelik İthalatı)

(bakınız grafik: ABD’nin Çelik İthalatı) Haberin finansal piyasalardaki yansımasının adı ise: “ Ticaret Savaşları ”

” ABD’den gelen güçlü makro ekonomik verilere karşı, ticaret savaşlarının endişesi dün gece ağır bastı

Tarifelerin küresel büyümeyi yavaşlatacağı beklentisi ile küresel borsalar sert satışlar eşliğinde geceyi tamamladı. Satıcılı hava sabah Asya’ya da yansıyor

küresel borsalar sert satışlar eşliğinde geceyi tamamladı. Satıcılı hava sabah Asya’ya da yansıyor Enflasyon “endişelerinin” yerini hızla farklı senaryolara terk etmesi ile, güvenli liman ihtiyacı ile ABD 10 yıllık tahvil faizlerini hızla % 2,80 seviyesine itti (son 4 haftanın en düşük seviyesi)

(son 4 haftanın en düşük seviyesi) EUR/USD paritesinin 1,25 üzerinden 3 kez “kırmızı kart” görmesi ile başlayan sert düşüş , dün beklediğimiz kritik 1,22 seviyesinin altına kadar geldi (1,2150)

, dün beklediğimiz kritik 1,22 seviyesinin altına kadar geldi (1,2150) Lakin, AB ve Kanada cephesinden gelen “karşılık” haberi doların sert değer kaybetmesine neden olarak EUR/USD paritesinin yönünü yine değiştirdi (1,2280)

neden olarak EUR/USD paritesinin yönünü yine değiştirdi (1,2280) Elbette, ticaret savaşlarının global ekonomi açısından ne anlama geldiğini yorumlamak için uzman olmaya gerek yok. Dikkatli olmakta fayda var

global ekonomi açısından ne anlama geldiğini yorumlamak için uzman olmaya gerek yok. Türk Lirası şimdilik 3,80 – 3,82 bandında salınıyor. 3,8250 üzerinde 2 gün kapanış yapması ve 3,85’in (kritik) üzerine atması durumunda işin rengi hızla değişebilir!

Günlerdir konu bulmakta veya aynı konuların etrafında dönüp dolaşmaktan şikayet ediyorduk. Çok da söylenmemek gerekiyormuş: ABD Başkanı Trump dün akşam yaptığı açılım ile, küresel piyasaların seyrini altüst etti. Trump, çelik ve alüminyum ithalatına tarife uygulayacağını, önümüzdeki hafta yapılacak resmi açıklama ile çelik ve bu kapsamdaki ürün grubuna ithalatına % 25, alüminyum grubuna ise % 10 tarife getirileceğini duyurdu. Haliyle, mütekabiliyet esaslarına göre, Avrupa Birliği ve Kanada’dan karşı açıklama gecikmedi. Haberin akşam patlak vermesi, küresel piyasaların seyrini de hızla değiştirdi. Sırası ile ele almaya çalışalım. Tarifelerin global ticareti yavaşlatacağı, büyümeye sekte vuracağı beklentisi ile “büyüme temasını” satın alan borsaları adeta vurdu. ABD borsaları geceyi % 1,5 düşüşle tamamlarken, sabah saatlerinde Asya cephesinde durum daha da vahim. Son haftalarda “enflasyon yaklaşıyor” heyecanı ile son 4 yılın en yüksek seviyesi çıkan ve psikolojik % 3 seviyesine dayanan ABD 10 yıllık tahvil faizleri, dün tarife haberine karşın enflasyonun yeninden “ılımlı” seyre döneceğini ve elbette güvenli liman arayan yatırımcıların talebi ile % 2,80 seviyesine kadar gevşedi (son 4 haftanın en düşük seviyesi). Öte yandan, enflasyon heyecanı bir tarafa, FED Başkanı Powell’in şahin açıklamaları ile güçlenen dolar, tarife haberleri ile değer kaybetti. FED’in faiz artırım hızını daha da artıracağı beklentisi ile 1,25 üzerinden yönünü hızla aşağıya çeviren EUR/USD paritesi, son günlerde teknik bir şekilde yaklaştığımız EUR/USD paritesinden kritik 1,22 seviyesi de dün güm içinde güçlü ABD verileri ile aşağıya geçti. Gün içinde 1,2150 seviyesine kadar gevşeyen parite, piyasalardan daha da aşağı seviyelerin konuşulmasına zemin hazırlarken, Trump’ın tarife çıkışı, doların belini bükerek pariteyi 1,2280 seviyesine kadar fırlattı. Yatırımcıların risk iştahında yaşanan dünkü azalma ile güvenli limana sığınmalarına karşın, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde ciddi bir satış baskısı göremedik. Ama şimdilik! Bu bağlamda USD/TL kuru 3,80 – 3,82 aralığındaki sıkışmasını korumaya devam ediyor. 3,8250 seviyesinin üzerine atması ve bu seviyelerde tutunması durumunda, yukarda gitmek isteyeceği ilk seviye 3,85 olacaktır. 3,85’in geçilmesi durumunda, çok farklı senaryolar gündeme gelecektir. Aksi takdirde, aşağıda 3,7160 – 3,74 aralığı alım ; 3,8250 – 3,85 aralığı satış görevi üstelenmeye devam edebilir.

Sabah saatlerinde Asya’nın rengi haliyle kırmızı. Dün Sterlin ile ilgili AB – İngiltere arasında devam eden Brexit bilmecesi ve sertleşen karşılıklı açıklamaların yarattığı baskıdan söz ettik. Bugün, İngiltere Başbakanı May’in Brexit sürecine ilişkin “şapkadan tavşan” çıkarması bekleniyor. AB cephesinde müzakereci Barnier’in İngilizlerin umduğu şekilde Brexit’in ilerlemeyeceğini açıklaması ardından Sterlin cephesinde başlayan sert geri çekilme veya yaşanan volatilite, bugün May’in konuşması ardından daha da şiddetlenebilir. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney’in konuşmasına ilaveten ABD’de açıklanacak Michigan tüketici güven endeksini takip ederek haftayı tamamlayacağız.

ABD’nin çelik ithalatında en yüksek paya sahip ülkeler

IHS Küresel Ticaret Atlas verilerine göre ABD’nin çelik ithalatında en yüksek paya sahip ülkeler: Kanada (% 16), Brezilya (% 13), G.Kore (% 10). Türkiye bu listede % 7 pay ile altıncı sırada yer alıyor.

TCMB – Ayşe Teyze’nin döviz mevduatları (DYH) tüm zamanların zirvesinde salınıyor

Her hafta Perşembe günü TCMB tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistikleri önemli ip uçlar sağlıyor. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları (DTH), 23 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya nazara önemli bir değişim göstermeden 170 milyar dolar civarında kaldı (tüm zamanların tarihi zirvesi).



Kaynak: TCMB

Emre Değirmencioğlu (@emredegirmenci5)

Grup Müdürü • Group Manager

Hazine Bölümü • Treasury Department