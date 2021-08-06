Erhürman: Bu “hükumet” falan değil. Olsa olsa derebeylikler düzeni!!!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman %30 elektrik zammı talebi sonrası yapılan birbirinden bağımsız açıklamaları eleştirdi.

Tufan Erhürman yaptığı paylaşımda yapılan açıklamaları alt alta ayzarak “Evlere şenlik!!! Kimin ne dediği belli değil… Her kafadan bir ses. Her bakan bir diğerini yalanlıyor, yerden yere vuruyor. “Ortada hükumet yok” dediğimizde de alınıyorlar!!! Bu “hükumet” falan değil. Olsa olsa derebeylikler düzeni!!!” ifadelerini kullandı

Açıklama şöyle:

Maliye Bakanı Sn. Dursun Oğuz, Sn. Arıklı için, “ülkeyi elektriksiz bırakmak veya elektriğin pahalı olması ve kirli elektrik üretme konusunda kendi sorumluluğunu başkalarına atmasın” diyor.