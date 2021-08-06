Çin’de dünyanın en eski darphanesi keşfedildi

İngiltere’de yayın yapan bilim dergisi Antiquity, dünyadaki en eski madeni paraların Çin’de basıldığına dair araştırmasını yayımladı.

Yayımlanan araştırmada Çin’in doğusundaki Henan eyaletindeki antik bir şehir olan Guanzhuang’ın kalıntılarında kazı yapan arkeologların, yaklaşık 2 bin 600 yıl önce minyatür, kürek şeklindeki bronz sikkelerin seri olarak üretildiğini, bilinen en eski sikke darphanesini keşfettiklerini açıkladı.



Zhengzhou Üniversitesi’nde arkeolog ve araştırmanın baş yazarı olan Hao Zhao, duvarlarla çevrili ve Guanzhuang şehrinin MÖ 800 civarında kurulduğunu bildirirken, şehirde bronz kaplar, silahlar ve aletler dövülen dökümhanenin MÖ 770’li yıllarda açıldığını aktardı.