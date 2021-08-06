Çin’de dünyanın en eski darphanesi keşfedildi

\u00c7in'in do\u011fusundaki Henan eyaletindeki antik \u015fehir Guanzhuang'da yap\u0131lan kaz\u0131lar sonucunda d\u00fcnyan\u0131n en eski madeni para fabrikas\u0131n\u0131n ke\u015ffedildi\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131. Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, fabrikan\u0131n yakla\u015f\u0131k 2 bin 600 y\u0131l \u00f6nce minyat\u00fcr ve k\u00fcrek \u015feklinde bronz sikkeleri seri \u00fcretti\u011fini ve ke\u015ffin d\u00fcnyan\u0131n bilinen en eski darphanesi oldu\u011funu bildirdi.\r\n\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019de yay\u0131n yapan bilim dergisi Antiquity, d\u00fcnyadaki en eski madeni paralar\u0131n \u00c7in\u2019de bas\u0131ld\u0131\u011f\u0131na dair ara\u015ft\u0131rmas\u0131n\u0131 yay\u0131mlad\u0131.\r\n\r\nYay\u0131mlanan ara\u015ft\u0131rmada \u00c7in'in do\u011fusundaki Henan eyaletindeki antik bir \u015fehir olan Guanzhuang'\u0131n kal\u0131nt\u0131lar\u0131nda kaz\u0131 yapan arkeologlar\u0131n, yakla\u015f\u0131k 2 bin 600 y\u0131l \u00f6nce minyat\u00fcr, k\u00fcrek \u015feklindeki bronz sikkelerin seri olarak \u00fcretildi\u011fini, bilinen en eski sikke darphanesini ke\u015ffettiklerini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\nZhengzhou \u00dcniversitesi'nde arkeolog ve ara\u015ft\u0131rman\u0131n ba\u015f yazar\u0131 olan Hao Zhao, duvarlarla \u00e7evrili ve Guanzhuang \u015fehrinin M\u00d6 800 civar\u0131nda kuruldu\u011funu bildirirken, \u015fehirde bronz kaplar, silahlar ve aletler d\u00f6v\u00fclen d\u00f6k\u00fcmhanenin M\u00d6 770\u2019li y\u0131llarda a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131.\r\n\r\n\r\n\u015eehir halk\u0131n\u0131n 150 y\u0131l i\u00e7erisinde bronz madeni para \u00fcretmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran Zhao ve ekibi, radyokarbon tarihleme y\u00f6ntemini kullanarak darphanenin M\u00d6 640 ila 550 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirledi.\r\n\r\n\u0130K\u0130 MADEN\u0130 PARA VE D\u00dcZ\u0130NELERCE K\u0130L PARA KALIBI BULUNDU\r\n\r\nAra\u015ft\u0131rmac\u0131lar, kaz\u0131lar\u0131 s\u0131ras\u0131nda bah\u00e7ecilik aletinin k\u00fc\u00e7\u00fclt\u00fclm\u00fc\u015f versiyonlar\u0131na benzeyen iki k\u00fcrek \u015feklinde madeni para ve bunlar\u0131 d\u00f6kmek i\u00e7in kullan\u0131lan d\u00fczinelerce kil kal\u0131b\u0131 buldu.\r\n\r\n\r\nBulunan madeni paralardan birinin m\u00fckemmel durumda oldu\u011funu aktaran ara\u015ft\u0131rmac\u0131 ekibi, bronz madeni paran\u0131n 27 gram a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda oldu\u011funu aktard\u0131.\r\n\r\nDAHA \u00d6NCE L\u0130DYALILARIN \u00dcRETT\u0130\u011e\u0130 A\u00c7IKLANMI\u015eTI\r\n\r\nDaha \u00f6nce yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalarda halihaz\u0131rda T\u00fcrkiye s\u0131n\u0131rlar\u0131nda kurulan Lidya \u0130mparatorlu\u011fu'nun M\u00d6 630\u2019da sikke \u00fcretti\u011fini belirtirken arkeolog Hao Zhao, Lidyal\u0131lar\u0131n sikke \u00fcretti\u011fi darphanenin M\u00d6 575 ile 550 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda kuruldu\u011funu kaydetti.\r\nZhao, Guanzhuang darphanesinin \u201c\u015fu anda d\u00fcnyan\u0131n bilinen en eski ve tarihi g\u00fcvenilir olan darphanesi\u201d oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n