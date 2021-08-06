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Çin’de dünyanın en eski darphanesi keşfedildi

6 Ağustos 2021
en eski sikke darphanesi





Çin’in doğusundaki Henan eyaletindeki antik şehir Guanzhuang’da yapılan kazılar sonucunda dünyanın en eski madeni para fabrikasının keşfedildiği açıklandı. Araştırmacılar, fabrikanın yaklaşık 2 bin 600 yıl önce minyatür ve kürek şeklinde bronz sikkeleri seri ürettiğini ve keşfin dünyanın bilinen en eski darphanesi olduğunu bildirdi.





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6 Ağustos 2021


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