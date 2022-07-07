Erhürman: 79 Milyon 393 bin 411 Türk Lirası fazla ödeme yapıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu kararı ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) ihalesiz alınan akaryakıt için toplam 4 milyon 615 bin 896 Dolar, bugünkü kur ile 79 Milyon 393 bin 411 Türk Lirası fazla ödeme yapıldığını belirtti. Erhürman, “CTP olarak artık veriler elimizde biz bunun hesabını yargı yoluyla soracağız ama esas hesabı halkın demokratik yollarla sorması lazım” dedi.

CTP, Kıb-Tek’e ihalesiz akaryakıt alımıyla ilgili aldığı belgeler hakkında basın açıklaması yaptı. CTP Genel Merkezi’nde yer alan toplantıda, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve CTP’li milletvekilleri de yer aldı.

-Erhürman

Tufan Erhürman yaptığı açıklamada, birkaç gündür verilere ulaşmak için uğraştıklarını belirterek, sürecin Ekim 2021’de başladığını yineledi. O dönemde bir ihaleye çıkıldığını ve o ihalede akaryakıt ve akaryakıtın taşınması için ton başına bir fiyat olduğuna işaret eden Erhürman, bunların ihalede sonuçlandığını kaydetti.

İhalede hatalar yapıldığına ve sonra uluslararası ihaleye çıkılma kararının verilmediğine işaret eden Tufan Erhürman, Olgun Amcaoğlu’nun kısa bakanlık döneminde yani iki buçuk ay önce ihaleye çıkılması için işlemlerin başlatıldığını ancak bunun tamamlandığını belirtti.

İhaleye çıkılmadığı için ülkenin elektriksiz bırakılması sonucunda ihalesiz akaryakıt alımı sürecinin başladığını ifade eden Erhürman, önce yasa gücünde kararname çıkarıp, TPİC’ten ihalesiz olarak akaryakıt temin edilmeye çalışıldığını ama TPİC’te yüzde bir kükürt oranı olan akaryakıt bulunmadığı için akaryakıtın oradan temin edilemediğini anlattı.

Bunun sonrasında ihalesiz akaryakıt alımları yapıldığını kaydeden Tufan Erhürman, bunların tarihlerinin 25 Haziran, 2 Temmuz, 4 Temmuz ve 6 Temmuz olduğunu belirtti. Erhürman, Bakanlar Kurulu kararıyla 4 partide ihalesiz akaryakıt alımı yapıldığını söyledi.

-“Fazladan ödenen miktar 4 Milyon 615 bin 896 Dolar”

Arkadaşlarının yaptığı çalışmalar sonucunda bunlar için fazladan ödenen miktarın 4 Milyon 615 bin 896 Dolar yani 79 milyon 393 bin 411 Türk Lirası olduğunu açıklayan CTP Genel Başkanı Erhürman, “Minimum zararı hesapladık” dedi.

İçinde bulunulan ekonomik koşullarda ülkenin bu zarara uğratılmasının azımsanacak bir şey olmadığını dile getiren Erhürman, “Bu doğrudan doğruya halkın, ülkenin zarara sokulması anlamına geldiği için bunun hukuken muhakkak surette hesabının sorulması gerekir” diye konuştu.

Bazı partilerde taşımacılıktan alınan ücretlerin ton başına 3 buçuk katına kadar çıktığını belirten Erhürman, plansızlık ve programsızlık nedeniyle taşımacılıkta 3 buçuk kat daha fazla ödeme yapıldığını söyledi.

Merkezi İhale Komisyonu’nun bugünkü açıklamasına değinerek, uluslararası ihaleye çıkılma kararının verildiğini kaydeden Erhürman, ihalede tekliflerin kabulünün 11 Ağustos’a kadar devam edeceğini belirtti.

-“En az 2 ay daha ihalesiz akaryakıt temini ile karşı karşıyayız”

Bunun minimum olarak en az 2 ay daha ihalesiz akaryakıt temini ile karşı karşıya olunması demek olduğunu ifade eden Erhürman, “Bu en az 60 bin ton daha akaryakıt alımı demektir. Ve her bir tonda söylediğimiz zararların tekrardan ülkeye mal edilmesi anlamına gelir” diye konuştu.

Erhürman, “verilen tahribatı; vatandaşların elektriksiz kalması ve buna bağlı olarak yaşanan sıkıntılar ile halkın parasından fazladan ödeme yapılmış olması olarak” sıraladı.

-“Duvara konuşsaydık, duvar çatlayacaktı”

Vatandaşa, “Hem elektriksiz kalacaksınız, hem de daha fazla para ödeyeceksiniz” denildiğini ifade eden Erhürman, Ekim’den bu yana CTP’li vekillerin bunların olacağını Meclis’te anlattığını belirterek, “Duvara konuşsaydık, duvar çatlayacaktı. Dinlemediler… Bilinçli yapıldı” dedi.

Çevre tarafına bakıldığında kendilerine ulaşan metinlerde bugüne kadarki tahlillerde rastlamadıkları ibarelere rastladıklarını ifade eden Erhürman, çıkış noktasında değil akaryakıtın ülkeye ulaştığı noktadaki örnekler üzerinden test yapılmasının normal olan olduğunu belirtti.

Ülkeye giriş değil çıkış noktasındaki akaryakıtın teste gönderildiği şüphesinden bahseden Tufan Erhürman, bunu araştıracaklarını, uzmanların böyle bir ibarenin daha önceki tahlillerde görülmediğini söylediğini kaydetti.

Taşınan geminin özellikleri itibarı ile ülkeye giriş noktasında örnek alınırsa çıkacak testin sonuçlarının değişebilir şüphesinin olduğunu dile getiren Erhürman, “Bu şüpheyi giderecek veriye ulaşmış değiliz” dedi.

Başbakan Ünal Üstel’in açıklamasına değinen Erhürman, şöyle devam etti:

“ ‘Bu ortaya çıkan zarar halka yansıtılmayacak, Maliye bunu giderecek’ diyor… Maliye bunu giderecek demek, Maliye’nin 80 Milyon TL’ye yakını, bu kendini bilmezlik, yaşatılan rezalet dolayısıyla devre dışı kalacak demektir… Sanki de Maliye parasını bizden toplamıyor, anlamına geliyor. Kabul edilebilir değildir bu…”

“Rakamlar ortada” diyen Erhürman, bunların yargı yoluna taşınacağını ve hesabının sorulacağını kaydetti.

Türkiye’den gelen santrallerin bir tanesinin arıza yaptığını, diğerinden sadece 18.7 megavat elektrik enerjisi elde edilebildiğini belirten Erhürman, bu santrallerin çare olmadığını söyledi.

Bütün bunlar artı güneyden satın alınan elektriğin yüklediği maliyetin ülkeye çok ciddi mali zarar verdiğini ifade eden Erhürman, “CTP olarak artık veriler elimizde biz bunun hesabını yargı yoluyla soracağız ama esas hesabı halkın demokratik yollarla sorması lazım” dedi. Erhürman, yaratılan tahribatın hesabı sorulmadan bırakılmayacağını da belirtti.

Erhürman, bir soru üzerine “Bunu biz ülkenin bilinçli olarak sürüklendiği bir durum olarak görüyoruz” dedi.

Son olarak halkın bayramını kutlayan Tufan Erhürman, “Aslında bayram keyfi bırakılmadı halkımızda ama halkımızın bayramını kutluyorum. Bundan sonraki bayramları tadında yaşamak için bütün bu bize yaşatılanlara göstermemiz gereken demokratik tepkiyi hep birlikte göstermemiz gerekiyor. Kıbrıs Türk halkının bu tepkiyi göstereceğine yürekten inanıyoruz” diye konuştu.