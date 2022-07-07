DSÖ’den Covid-19 açıklaması: Yeni merkez Avrupa

YENİ VARYANT TAKİP EDİLİYOR

Ajans, Hindistan’da tespit edilen yeni bir alt değişken BA2.75 alt varyantını da takip ettiğini söyledi.



Ryan, artan enfeksiyon dalgasının yoğun bakımlardaki hasta sayısını veya can kaybını artırmadığını da sözlerine ekledi.



Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus ise, vakalarda herhangi bir artışın ciddiye alınması gerektiğini söylerken, dünyanın virüsle savaşmak için 2020’den daha iyi durumda olduğunun altını çizdi.