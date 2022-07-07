DSÖ’den Covid-19 açıklaması: Yeni merkez Avrupa

D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc, corona vir\u00fcs\u00fcn gidi\u015fat\u0131na ili\u015fkin yeni bir a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. \u00d6rg\u00fct\u00fcn Sa\u011fl\u0131k Acil Durumlar\u0131 Program\u0131'n\u0131n y\u00f6netici direkt\u00f6r\u00fc Michael Ryan, seyahatlerin ve kalabal\u0131k etkinliklerin artmas\u0131yla Avrupa k\u0131tas\u0131n\u0131n corona vir\u00fcs enfeksiyonlar\u0131n\u0131n yeniden canlanma merkezi oldu\u011funu belirtti.\r\n\r\n\r\nD\u00fcnya\u00a0Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc corona vir\u00fcs\u00fcn son durumuna ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamada bulundu.\r\n\u00d6rg\u00fct, seyahatlerin ve kalabal\u0131k etkinliklerin artmas\u0131yla Avrupa k\u0131tas\u0131n\u0131n corona vir\u00fcs enfeksiyonlar\u0131n\u0131n yeniden canlanma merkezi oldu\u011funu belirtti.\r\nDS\u00d6'n\u00fcn Sa\u011fl\u0131k Acil Durumlar\u0131 Program\u0131'n\u0131n y\u00f6netici direkt\u00f6r\u00fc Michael Ryan, d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda, \u201cAvrupa'dan ge\u00e7en \u00e7ok daha yo\u011fun bir hastal\u0131k dalgas\u0131 g\u00f6r\u00fcyoruz\u201d derken, "Bunu zaten G\u00fcneydo\u011fu Asya'da ve Do\u011fu Akdeniz b\u00f6lgesinde de g\u00f6r\u00fcyoruz" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nCovid-19 enfeksiyonlar\u0131n\u0131n say\u0131s\u0131 son iki hafta i\u00e7inde k\u00fcresel olarak y\u00fczde 30 artarken, durumun Omicron\u2019un alt varyant\u0131 BA.4 ve BA.5 nedeniyle Avrupa ve ABD'deki vaka art\u0131\u015f\u0131 t\u0131rmand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 aktar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nYEN\u0130 VARYANT TAK\u0130P ED\u0130L\u0130YOR\r\n\r\nAjans, Hindistan'da tespit edilen yeni bir alt de\u011fi\u015fken BA2.75 alt varyant\u0131n\u0131 da takip etti\u011fini s\u00f6yledi.\r\nRyan, artan enfeksiyon dalgas\u0131n\u0131n yo\u011fun bak\u0131mlardaki hasta say\u0131s\u0131n\u0131 veya can kayb\u0131n\u0131 art\u0131rmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 da s\u00f6zlerine ekledi.\r\nGenel Direkt\u00f6r Tedros Adhanom Ghebreyesus ise, vakalarda herhangi bir art\u0131\u015f\u0131n ciddiye al\u0131nmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6ylerken, d\u00fcnyan\u0131n vir\u00fcsle sava\u015fmak i\u00e7in 2020'den daha iyi durumda oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n