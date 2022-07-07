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DSÖ’den Covid-19 açıklaması: Yeni merkez Avrupa

7 Temmuz 2022
dsö covid-19 avrupa






Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsün gidişatına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Örgütün Sağlık Acil Durumları Programı’nın yönetici direktörü Michael Ryan, seyahatlerin ve kalabalık etkinliklerin artmasıyla Avrupa kıtasının corona virüs enfeksiyonlarının yeniden canlanma merkezi olduğunu belirtti.



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7 Temmuz 2022






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