HAKSEN başkanlığına Orhan Sönmezer getirildi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanlığına, Eren Büyükoğlu’nun istifasının ardından yönetim kurulunda yapılan oylamada oybirliğiyle Orhan Sönmezer getirildi.

Büyükoğlu, kamu çalışanı olarak Başbakanlıkta üstlendiği yeni görevinden ötürü, HAKSEN tüzüğü gereği sendika başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

Büyükoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Sendikamız HAKSEN’de 3 yıl Örgütlenme Sekreteri, 3 yıl Genel Başkan olarak 6 yıldır görev almaktan her daim onur duydum. Bir kamu çalışanı olarak Başbakanlık’taki yeni görevimden ötürü, sendikamızın tüzüğü ve ilk günden bu yana ortaya koyduğu siyasi tarafsızlık hassasiyetini de göz önünde bulundurarak, başkanlık görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Yönetim Kurulumuz tarafından oybirliğiyle göreve getirilen sevgili Orhan Sönmezer’e başarılar diliyor, devraldığı bayrağı daha da ileri taşıyacağına tüm kalbimle inanıyorum. Görevde bulunduğum süre zarfında, HAKSEN olarak sendikal mücadelemizde ciddi bir mesai sarf ettik ve ortaya koyduğumuz mücadeleler sonucunda çalışanların lehine önemli kazanımlar elde ettik. Hava Sporlarındaki istihdamlar ve sorunlara karşı ortaya koyduğumuz mücadele, İngilizce Dil Eğitimi’nin kaldırılmasına karşı ortaya koyduğumuz mücadele, yine Hayat Pahalılığının 3 aylığına dondurulmasına karşı verdiğimiz hukuk mücadelesiyle ara emrinin kazanılarak kararın durdurulması, Atatürk Öğretmen Akademisi’nde elde edilen Toplu İş Sözleşmesi Hakkı bu mücadele ve kazanımlardan sadece bazılarıdır… Sendikal mücadelemiz yanı sıra, görevde olduğumuz süre boyunca HAKSEN üyelerine avantajlar sağlamak amacıyla birçok kurumla işbirliği anlaşmaları yapılarak, üyelerimize çeşitli alanlarda indirimler ve burslar sağlanmıştır. Yine yönetimimiz döneminde, ülkemizde emekçi kesimlerin içinden geçtiği sıkıntılı koşullarda mücadeleden taviz vermeden, emeğin haklarını korumak ve ileriye taşımak için ciddi çabalar harcanmıştır. HAKSEN’in bileşenlerinden olduğu Emek Platformu’nun kurulma ve eylemlilik süreci, Asgari Ücretin Kamudaki En Düşük Memur Maaşına Endekslenmesi için girişimlerimiz, Ultrazenginlerden Servet Vergisi alınması ve özel sektörde sendikalaşma için girişimlerimiz bunların başlıca örnekleridir. Başkanlık yaptığım süre zarfında, yönetimimiz içerisindeki ilgili sekreterliklere kendi alanlarında faaliyet yürütmeleri ve bu alanlardaki mücadeleyi büyütmeleri için her daim teşvik etmeyi görev bildim. Bu bağlamda Engelli Haklarından Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine kadar birçok mücadele alanında sendikamızın aktif şekilde sokakta yer aldığı, mücadelenin parçası ve öznesi olduğu bir dönemi hep birlikte yaşamanın gururu içerisindeyiz. Görevimi teslim ederken, hem birlikte görev yaptığımız, her daim desteğini hissettiğim yönetim kurulu üyelerimize, hem de tüm sendika üyelerimize teşekkürü borç bilirim. HAKSEN’in bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da hep ileriye gideceğine, mücadeleyi büyüteceğine, ‘ben değil biz’ yaklaşımıyla toplumsal mücadeleye omuz vereceğine yürekten inanıyor, başta yeni başkan Orhan Sönmezler olmak üzere, tüm yönetim kurulumuza başarılar diliyorum”.