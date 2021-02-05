Erhüman: 11 aydır ne karar almayı, ne de karar yazmayı öğrenebildiniz!

Akşamdan beri herkes soruyor, evin yakınındaki markete gitmek için de izin almak gerekecek mi diye. Bununla ilgili açık bir ibare yok. Ama yukarıdaki maddeden gerekeceği sonucu çıkabilir. Oysa hükumetten yapılan açıklamalarda bunun için izne gerek olmadığını çağrıştıran sözler var. Sonuç: Bunu bir an önce netleştirin ve kamuoyuna açıklayın. Üst Komite karar alma ve yazma konusunda uzman olmak zorunda değil. Bu hükumetin işi. 11 aydır ne karar almayı, ne de karar yazmayı öğrenebildiniz!!!