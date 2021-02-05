Kıb-TEK’ten kapalı dönemde ”faiz” duyurusu

Yayınlanan genelge ile 5-15 Şubat’ta faturaları ödemeyenlere gecikme zammı uygulanacağı açıklandı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, tam kapanmanın uygulanacağı 5-15 Şubat tarihinde ödeme gecikmesi olanların gözünün yaşına bakmayacak.

Yayınlanan genelge ile 5-15 Şubat’ta faturaları ödemeyenlere gecikme zammı uygulanacağı açıklandı. Bir çok insan tarafından insafsızlık olarak nitelendirilen bu olay ciddi bir tepki ile karşılandı.

Kapanma döneminde faiz uygulamasının adil olmadığını ifade eden kişiler, KIb-Tek’in bu uygulamasından bir an önce geri adım atmasını istedi.