Erenköy açıklarında 5 şiddetinde deprem !

Erenköy açıklarında bu akşam 5 şiddetinde deprem meydana geldi.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre bu akşam saat 21:15 sıralardında daireye bağlı Erenköy Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 118 km uzaklıkta , orta şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre ML:5.0 olan bir deprem kaydedildi.

Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 35.78 Kuzey ve 35.44 Doğu Koordinatlarında, yaklaşık 10 km derinliğinde Kıbrısın kuzey doğusunda denızde olduğu saptandı..

(BRT/METEO)