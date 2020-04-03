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Dizdarlı’dan dikkat çeken değerlendirme

Dizdarlı: Gelecek hafta maksimum vaka sayısını göreceğimizi ve birkaç hafta içerisinde de rakamların inişe geçmesini beklediğini yazdı

3 Nisan 2020

Dr. Burhan Balbantoğlu Devlet Hastanesi Emekli Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı az önce ilginç bir yorumda bulundu. Doktor Dizdarlı Aydın’da doktorasını yapan arkadaşından KKTC’deki rakamlar üzerine grafik çalışması yardımı istedi ve bu grafikleri de güvendiği bazı arkadaşlarına ilettiğini ifade ederek ortaya çıkan görüşü yazdı. Dizdarlı, bütün dünyada logaritmik artışlar olduğu halde bizde böyle olmadığını, henüz 100’üncü vakaya ulaşmadığımızı ve logaritmik artışların ilk 100’den sonra olacağını yazdı. Dizdarlı gelecek hafta maksimum vaka sayısını göreceğimizi ve birkaç hafta içerisinde de rakamların inişe geçmesini beklediğini yazdı.
Dr.Bülent Dizdarlı’nın paylaşımı ve grafikleri şöyle:
“Aydın’da doktorasını yapan Veteriner hekim Ahmet Gürsel’den aşağıdaki grafikleri hazırlamasını istedim. Beni kırmayıp hazırladığı için ona teşekkür ederim.
Grafikler yeni tip Korona’nın KKTC’de bu akşama kadarki serüvenini yansıtıyor.
İlginç olan bütün dünyada logaritmik artışlar olduğu halde bizde böyle olmamasıdır.
Bu grafikleri güvendiğim birkaç arkadaşıma yollayıp yorumlamasını istedim. Şu görüşler çıktı:
1. Gelecek hafta maximum piki görürüz ve bir kaç hafta içinde inişe geçer.
2. Henüz 100.cü vakaya ulaşmadık. Logaritmik artışlar ilk 100 den sonra olacak
3. Bazı günlerde ciddi artışlar oldu. O günlerde artış olma sebebinin irdelenmesi gerekirdi ki bir sonraki artışları çözelim.
Benden bu kadar. Biraz da siz düşünün.”


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