ManşetTürkiye

Erdoğan Suriye’de yeni bir harekat mesajı

28 Ekim 2020
Erdoğan





TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız Charlie Hebdo dergisinde kendisine yönelik hakaret içerikli karikatüre tepki göstererek ”Ben neyim ki, sevgili peygamberime, sevgililer sevgilisine bu denli hakaret eden namussuzlarla ilgili benim bir şey söylememe de gerek yok zaten” dedi. Erdoğan, başsavcılığa suç duyurusunda da bulundu. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, Suriye’de yeni bir harekat mesajı da verdi.







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28 Ekim 2020

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