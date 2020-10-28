Değirmenlik İlkokulu’nda eğitime ara verildi

Değirmenlik İlkokulu’nda bir öğretmenin Covid-19 çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı tüm okulda eğitime ara verilmesine karar verdi.

BRT muhabirinin İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı’dan elde ettiği bilgiye göre; Değirmenlik İlkokulu’nda bir öğretmenin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı ile dün yapılan görüşme neticesinde böyle bir karar alındı.

“Öğrencilerde bulaş yok”

Hakkı Başarı, şu an için öğrencilerde bir bulaş olmadığını ancak öğretmenler odası ile yakın temas bulunması üzerine Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip Ekibi’nin böyle bir karar aldığını kaydetti.

Tüm testlerin Cuma günü yeniden tekrarlanacağını belirten Başarı, “Bu testin sonucunda, Pazartesi uygun görülürse okul yeniden açılabilir. Yapılacak olan diğer testler de negatif çıkarsa o zaman okul açılacak. Yapılan ilk testlerde tüm sonuçlarımız negatiftir” dedi.