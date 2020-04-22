Erdoğmuş: Sosyal mesafeyi koruyan ol,örnek ol

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zafer Erdoğmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda COVID-19 içi tehlike devam ediyor mesajı verdi. Erdoğmuş’un paylaşımı şöyle;

“Herkes sokakta olabilir

Maskesiz gezenler olabilir

Sosyal mesafeyi korumayanlar çoğunlukta da olabilir

Sen mecbur olmadıkça dışarıya çıkmayan ol‼

Çıkınca maske takan ol‼

Sosyal mesafeyi koruyan ol‼

Örnek ol❗

Kendini koruyan , ailesini ve sevdiklerini de korumuş olacak, kendini koruyan hastalıktan korunmuş olacak.

COVID-19 bizim için tehlike arzetmekten vazgeçmiş değil , bize torpil uygulamış değil, genetiğimiz bizi koruyor da değil. Erken önlemler alındı, şuan herşey kontrol altında gibi duruyor. Ancak önümüzde çok kritik günler var, işyerlerinin açılması planlanıyor , Mayıs başı normalleşme süreci başlayabilir.

Şuan bile sokaklar insan ve araba dolu, marketlerde maske takmayan insan sayısı çok fazla⁉

Tehlike devam ediyor❗

Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli.

Bu virüsü dünya yenmeden bizim yenmemiz mümkün değil ‼”