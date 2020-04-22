Erdoğmuş: Sosyal mesafeyi koruyan ol,örnek ol

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zafer Erdoğmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda COVID-19 içi tehlike devam ediyor mesajı verdi. Erdoğmuş’un paylaşımı şöyle;
“Herkes sokakta olabilir
Maskesiz gezenler olabilir
Sosyal mesafeyi korumayanlar çoğunlukta da olabilir
Sen mecbur olmadıkça dışarıya çıkmayan ol‼
Çıkınca maske takan ol‼
Sosyal mesafeyi koruyan ol‼
Örnek ol❗
Kendini koruyan , ailesini ve sevdiklerini de korumuş olacak, kendini koruyan hastalıktan korunmuş olacak.
COVID-19 bizim için tehlike arzetmekten vazgeçmiş değil , bize torpil uygulamış değil, genetiğimiz bizi koruyor da değil. Erken önlemler alındı, şuan herşey kontrol altında gibi duruyor. Ancak önümüzde çok kritik günler var, işyerlerinin açılması planlanıyor , Mayıs başı normalleşme süreci başlayabilir.
Şuan bile sokaklar insan ve araba dolu, marketlerde maske takmayan insan sayısı çok fazla⁉
Tehlike devam ediyor❗
Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli.
Bu virüsü dünya yenmeden bizim yenmemiz mümkün değil ‼”