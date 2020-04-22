“Tıbbi malzemelere ulaşmamız imkansız oldu”

Diş Hekimi Teksen Köroğlu, sosyal medya da yaptığı paylaşımda kamu -özel tüm sağlık kurumları ve çalışanlarının ekipman ve malzeme ihtiyaçları makul ücretleri karşılığında devlet tarafından acilen karşılanması gerektiğini vurguladı. Köroğlu’nun yaptığı paylaşım şöyle;

Halkımıza Hastalarımıza hizmet etmek için öncelikle çapraz enfeksiyon açısından sizi ve kendimizi korumalıyız.

Bunu doğru bir protokol ve standartlarda yapamaz isek sağlıklı kişiler enfeksiyon kapabilir, hastalıklı olanlar virüsü başkalarına bulaştırabilir.

Yeni korona virüsü salgınında en riskli grupta yer alan Sağlık çalışanlarımız ve özellikle ağız ve diş sağlığı çalışanları için maske, tulum, gözlük, dezenfektan gibi tıbbi malzemeler büyük önem taşıyor.

Korona virüsü salgını, diş hekimlerinin ve diğer sağlık çalılanlarının tıbbi malzemelere ulaşmasını zorlaştırmış değil imkansızlaştırmıştır.

Kimi ürünlerde 50 -100 kata kadar ulaşan fiyat artışı, standart dışı ürün çeşitleri özel kliniklerinde tedavi sunan diş hekimleri ve sağlık çalışanları için önemli bir sorun teşkil ediyor.

DEVLET – HÜKÜMET- SAĞLIK BAKANLIĞI bu olağanüstü dönemde

Kişisel Koruyucu Ekipman Tıbbı Dezenfektan ve Malzeme alım satımını Devlet kontrolü altına alıp Sağlık çalışanlarına eşit ve ihtiyaçlarına göre ulaştırmak HALK SAĞLIĞI VE KAMU YARARI GEREĞİ YAPMAK MECBURİYETİNDEDİR…

Kamu -özel tüm sağlık kurumları ve çalışanlarının ekipman ve malzeme ihtiyaçları makul ücretleri karşılığında DEVLET- HÜKÜMET tarafından acilen karşılanmalıdır.

Ben bir sağlık çalışanı diş hekimi olarak acil hastaların eksiklikler yüzünden tedavi edilememesinin ızdırabını yaşamaktayım.

Tek COVID-19 salgınına odaklanıp diğer hastalıkların ,hastaların göz ardı edilmesi durumumuzu daha da zorlaştırmakta Toplum sağlığını daha da olumsuz günlere taşıyacağının çok iyi bilinmesi gerekir….

DEVLET SAVAŞTA ASKERİNE MERMİ VERMEDEN ONU SAVAŞA SÜREMEZ.

BUNU YAPTIĞI TAKDİRDE SAVAŞI KAYBEDECEĞİ KAÇINILMAZDIR…

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ- DİŞ HEKİMLERİNİN SAVAŞTA YERİNİ ALMALARI İÇİN MERMİYE MÜHİMMATA İHTİYACI VAR..

ÖZEL KLİNİKLERDE ASKER VAR SİLAHIMIZ VAR KURŞUNUMUZ YOK YOK YOK…..

DEVLETİMİZ BU YENİ DÜNYA SAVAŞINDA ÜLKEMİZİN KAZANMASI İÇİN BU ADIMI DA BİR AN ÖNCE ATMALIDIR.

Saygılar