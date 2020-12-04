Erdoğmuş: Pozitif hemşiremizin tüm temaslıları taranmış ve başka pozitif vakaya rastlanılmamıştır

Girne Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan Dr. Özlem Erdoğmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Covid-19 testi pozitif çıkan hemşirenin tüm temaslılarının negatif çıktığını duyurdu. Erdoğmuş’un yaptığı paylaşım şöyle;

Pandeminin ilk gününden itibaren Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi , perifer hastane olarak çok önemli sorumluluk yüklenmiştir, hastanemizin tüm çalışanları o günden beri pekçok pozitif hasta ile temas etmiş , maske ve kişisel korunma önlemlerine tam uyulduğu için bugüne kadar sağlık personelimizde pozitif vaka saptanmamıştır. Bunları halkımızla paylaşmadık çünkü sosyal medyada paylaşımlar bazen halkımızı paniğe sürüklemektedir. Bunun yerine önlemlere uymak , maske takmak , hastalanmadan bu süreci atlatmak, tünelin ucundaki ışığa psikolojik olarak en sağlıklı şekilde ulaşmak için korkutmadan , panik yaratmadan , sorumluluk bilinci içinde uyarılar yaptık . Evet hepimiz , KKTC’deki tüm sağlık çalışanları ve sağlık personeli ara ara COVID-19 enfeksiyonu ile enfekte olmaya çok yaklaştık , çünkü hastaneye başvuran her hasta için COVID-19 açısından duyarlı davrandık, hiçbir hastanın teşhisinde gecikmemek ve toplum sağlığını riske atmamak için çok titiz çalıştık.

Çok üzülerek söylüyorum ki dün hastanemizde çalışan bir hemşiremiz pozitif çıkmıştır , ancak pozitif hemşiremizin tüm temaslıları , mesai arkadaşları dahil taranmış ve başka pozitif vakaya rastlanılmamıştır . Bulaşıcı hastalıklar üst komitesinin aldığı yerinde kararlar , önlemler , sağlık çalışanlarının , gümrük memurlarının, emniyet mensuplarının , tüm belediye çalışanlarının , aslında ülkemizdeki tüm kurumların özverili çalışmaları ve halkımızın tama yakın uyumu nedeniyle KKTC olarak dünya ülkeleri arasında çok başarılı bir savaş verilmiştir ve verilmeye devam edilecektir .

Sabahtan beri endişeli ve meraklı mesajlarınız , aramalarınızla şahsen ben çok mutlu oldum , değerli hissettim . Bizler yıllarca hastalarımızın sağlık durumu için endişelenirken şuan çok kıymetli yürekler bizim için endişeleniyor.

Biz Akçiçek hastanesi ailesi olarak çok iyiyiz ve sağlık hizmetimize ara vermeden , korkuya kapılmadan devam ediyoruz . Ama siz yine de bizim için endişelenin , bizi koruyun !!

Çünkü biz sizin için aynısını yapıyoruz MASKE TAK, ÇEVRENİ KORU, KENDİNİ KORU