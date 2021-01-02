Erdoğan yerli aşı için tarih verdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kömürhan Köprüsü’nün açılış töreninde yaptığı konuşmada, Covid-19 salgınıyla mücadeleye ve yerli aşı konusuna değindi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Vahdettin Köşkü’nden video konferans yöntemiyle katıldığı Kömürhan Köprüsü’nün açılış töreninde konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Kömürhan Köprüsü, kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıyor. Bu köprü ile vakitten ve yakıttan tasarruf sağlanacak. Proje, bölgenin kalkınmasına, refahına katkı sağlayacak.

* Yaptığımız yatırımlar, inşa ettiğimiz eserlerle Fırat’ı, kavuşmanın, sevincin, muhabbetin, refahın sembolü haline getirdik, getirmeyi sürdüreceğiz.

Bugüne kadar Malatya’da 8,8 milyar lira, Elazığ’da 6 milyar lira ulaşım yatırımı yaparak bölünmüş yoldan demir yoluna ve hava yoluna kadar her alanda bölgemizin çehresini değiştirdik.

* Ülkemizde sürekli ilkelerden bahsedip hiçbir üretim yapmamayı felsefe haline getirmiş bir zihniyet, varlığını hala sürdürmektedir.

AŞI NİSAN’DA

* Milletimizin sağlığıyla beraber işini, aşını, geleceğini korumak için devletimizin imkanlarını seferber ettik. Tüm dünyayı esir alan salgın şartlarına rağmen geride bıraktığımız 2020 yılında da hizmet siyasetinden zerre taviz vermedik.

* En geç nisan ayında kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız.