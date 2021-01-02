ABD’de 68 yıl sonra bir kadın mahkum idam edilecek

İDAM 12 OCAK’TA

ABD Adalet Bakanlığı Montgomery’nin idamının 8 Aralık’ta, zehirli iğneyle uygulanacağını açıklamış, idam cezası edileceğini açıklanmış, ancak idam cezası Montgomery’i ziyaret eden bir avukatta corona virüse rastlanmasıyla ertelenmişti. Lisa Montgomery’nin idamı, 12 Ocak tarihinde Indiana’daki Terre Haute’de zehirli iğneyle gerçekleşecek.

YALAN SÖYLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Mahkemede cinayeti işlediği sırada hamile olduğunu ve bu sebeple akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden Lisa Montgomery’in yapılan araştırmalar sonucunda yalan söylediği ortaya çıkmıştı. 4 çocuk annesi olan Montgomery’in, 4. doğumundan sonra tüplerini bağlattığı ve bir daha hamile kalmasının mümkün olmadığı ortaya çıkmıştı.