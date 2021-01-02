ABD’de 68 yıl sonra bir kadın mahkum idam edilecek

ABD\u2019de ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde idam cezas\u0131 ertelenen Lisa Montgomery isimli kad\u0131n mahkumun idam tarihi belli oldu. Karar\u0131n se\u00e7ilmi\u015f ba\u015fkan Joe Biden g\u00f6reve gelmeden ger\u00e7ekle\u015ftirilmesi planlan\u0131rken 52 ya\u015f\u0131ndaki Lisa Montgomery, \u00fclkede 68 y\u0131l aradan sonra idam cezas\u0131 uygulanacak ilk kad\u0131n oldu. Montgomery\u2019in 12 Ocak\u2019ta idam edilece\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n\r\nABD\u2019de daha \u00f6nce 8 Aral\u0131k g\u00fcn\u00fc idam cezas\u0131 uygulanmas\u0131 beklenen Lisa Montgomery isimli mahkumun cezas\u0131 ertelenmi\u015fti. Temyiz mahkemesi durum ile ilgili karar\u0131 yeniden g\u00f6r\u00fc\u015ferek 52 ya\u015f\u0131ndaki Lisa Montgomery\u2019in idam cezas\u0131n\u0131n uygulanaca\u011f\u0131 tarihi a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n2004 y\u0131l\u0131nda i\u015fledi\u011fi korkun\u00e7 cinayet sebebiyle idam edilecek olan Montgomery, Bobbie Jo Stinnett adl\u0131 23 ya\u015f\u0131ndaki hamile bir kad\u0131n\u0131 bo\u011farak \u00f6ld\u00fcrm\u00fc\u015f, sonras\u0131ndaysa karn\u0131n\u0131 yararak do\u011fmam\u0131\u015f bebe\u011fini \u00e7almaya \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nMontgomery'nin avukat\u0131 Meaghan VerGow, hakimlerle ayn\u0131 fikirde olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve kararlar\u0131n\u0131 yeniden g\u00f6zden ge\u00e7irmeleri i\u00e7in bir dilek\u00e7e verece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\n\u0130DAM 12 OCAK\u2019TA\r\nABD Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131 Montgomery'nin idam\u0131n\u0131n 8 Aral\u0131k'ta, zehirli i\u011fneyle uygulanaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015f, idam cezas\u0131 edilece\u011fini a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015f, ancak idam cezas\u0131 Montgomery'i ziyaret eden bir avukatta corona vir\u00fcse rastlanmas\u0131yla ertelenmi\u015fti. \u00a0Lisa Montgomery'nin idam\u0131, 12 Ocak tarihinde Indiana'daki Terre Haute'de zehirli i\u011fneyle ger\u00e7ekle\u015fecek.\r\n\r\nYALAN S\u00d6YLED\u0130\u011e\u0130 ORTAYA \u00c7IKTI\r\n\r\nMahkemede cinayeti i\u015fledi\u011fi s\u0131rada hamile oldu\u011funu ve bu sebeple akli dengesinin yerinde olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia eden Lisa Montgomery\u2019in yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalar sonucunda yalan s\u00f6yledi\u011fi ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. 4 \u00e7ocuk annesi olan Montgomery\u2019in, 4. do\u011fumundan sonra t\u00fcplerini ba\u011flatt\u0131\u011f\u0131 ve bir daha hamile kalmas\u0131n\u0131n m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n