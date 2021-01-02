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ABD’de 68 yıl sonra bir kadın mahkum idam edilecek

2 Ocak 2021
Lisa Montgomery



ABD’de geçtiğimiz günlerde idam cezası ertelenen Lisa Montgomery isimli kadın mahkumun idam tarihi belli oldu. Kararın seçilmiş başkan Joe Biden göreve gelmeden gerçekleştirilmesi planlanırken 52 yaşındaki Lisa Montgomery, ülkede 68 yıl aradan sonra idam cezası uygulanacak ilk kadın oldu. Montgomery’in 12 Ocak’ta idam edileceği açıklandı.



devlet piyangosu





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2 Ocak 2021


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