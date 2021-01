Blue Song Restoran’da pozitif vaka

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, sağlık ekiplerinin gerekli takibi yaptığı ve gelişmelerin yeniden aktarılacağı bilgisi paylaşıldı.

Hem İngilizce hem de Türkçe olarak iki dilde yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

“Değerli müşterilerimiz covid 19 testim pozitif çıkmıştır…tüm personel tedbir amaçlı 14 gün karantinaya alınmıştır…En az 14 gün restoranımız kapalı olacaktır…Sağlık ekipleri gerekli takibi yapmaktadır..Gelişmeleri yine size buradan bildireceğim…

Dear customer: my covid test is positive..all the staff is in quarantine for 14 days for precaution…restaurant will be close at least next 14 days… i will announce from here for future notice…”