Erdoğan ve Çavuşoğlu’ndan Tatar’a tebrik

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçimi kazanan Ersin Tatar’ı kutladı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar’ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir.” dedi.

Çavuşoğlu twiter mesajında şunları kaydetti:

“KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar’ı gönülden kutluyoruz. Kıbrıs Türkünün refahı, kalkınması ve güvenliği için hep birlikte çalışacağız. #KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını hep birlikte koruyacağız.”