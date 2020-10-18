Akıncı: Hangi bölgelerde nasıl sonuçlar alındığını görmek gerekir

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ersin Tatar ile birlikte yarışan Bağımsız aday Mustafa Akıncı, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından basının karşısına geçti…

Akıncı, Nisan ayında yapılacak seçimin ancak yapılabildiğini belirterek, uzun bir sürecin sonucunda ancak seçimin sonuçlandığını söyledi…

Seçimde neler yaşandığını anımsatan Akıncı, bu seçimin normal koşullarda yapıldığını söyleyemeyeceğini ifade etti…

Akıncı, seçimi kazanan Ersin Tatar’ı tebrik ederek ve sonuçların hayırlı olmasını dileyerek, bundan sonraki sürecin siyasi hayati açısından 45 yıllık bir sürecin sonu olduğunu vurguladı…

Sonucu kabullenmek gerektiğini ve hayırlı olmasını dilediğini belirten Akıncı, Tatar’a görevinde başarılar diledi…

Kıbrıs Türk halkına da teşekkür eden Akıncı, “bize gönül vermiş, inanmış bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi…

Seçim sonuçlarına her zaman saygı duyduğunu da ifade eden Akıncı, süreci herkesin gördüğünü, pandemi ve müdahaleler nedeniyle seçimin böyle sonuçlandığını, sandıklarda itiraz edilecek birşey varsa gerekenin yapılacağını söyledi…

Akıncı, arada çok büyük bir fark oluşmadığını, hangi bölgelerde nasıl sonuçlar alındığını görmek gerektiğini belirterek, aktif siyasetten sonra görevini noktaladığını ancak kendisinden sonra geleceklerin bu siyaseti çok daha iyi noktalara getireceklerine inandığını söyledi…