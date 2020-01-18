Erdoğan: Türkiye, Suriye’de olmaya hatta daha da ilerlemeye devam edecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye, güney sınırlarını ve oralarda yaşayan kardeşlerimizin huzurunu tamamen sağlayana kadar Suriye’de olmaya hatta daha da ilerlemeye devam edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı İlk Ray Kaynak Töreni‘nde açıklamalarda bulundu. Hattın Türkiye’nin en hızlı yürütülen projesi olduğunu belirten Erdoğan, “Uzunluğu 37.5 kilometreyi bulan 9 istasyondan oluşan bu metro hattı İstanbul’daki diğer ulaşım ağlarıyla da bağlantılı olacak. Ülkemizin en hızlı araçları bu hatta faaliyet gösterecek. Havalimanı-Gayrettepe arası ulaşım 35 dakikada sağlanacak” dedi.

Hedefin hattın Gayrettepe bölümünü 2021 yılında hizmete almak olduğunu ifade eden Erdoğan, rayların Türk mühendis ve işçiler tarafından döşendiğini kaydetti. Erdoğan, “Ülkemizde üretimi mümkün olan hiçbir işin dışarıdan getirilmesine müsaade edemeyiz” görüşünü dile getirdi.

Erdoğan Marmaray, Avrasya Tüneli gibi projelerin muhalefet tarafından tepki gördüğünü hatırlatarak “Marmaray ve Avrasya‘dan sonra Boğaz’ın altından geçecek olan Büyük İstanbul Tüneli’nin etüt çalışmalarını tamamladık” bilgisini verdi.

‘Ben vatandaşlarımızın gecekonduda yaşamasını istemiyorum’

Devamında sosyal konut projesine değinen Erdoğan, müracaatların 1 milyonu aştığını kaydetti ve şunları söyledi:

“Faizleri indirdik mi? İndirdik. Daha da inecek. Ben gecekondularda vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin oturmasını istemiyorum.”

‘Ücretsiz süt vereceklerdi, nerede kaldı süt?’

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu‘na da tepki gösterdi. Kanal İstanbul projesine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Erdoğan, “Suyu ucuzlatacağız’ dediler, ucuzlattılar mı? ‘Otobüsteki ücretleri düşüreceğiz’ dediler, düşürdüler mi? Ücretsiz süt vereceklerdi, nerede kaldı bu süt? Allah izin versin de yağmurlarımız kesilmesin, sular devam etsin” diye konuştu.

Erdoğan şu ifadeyi kullandı:

“İşi siyasi şaklabanlığa vurup sadece kendi hesaplarınızın ardından giderseniz, millet de size ilk fırsatta dersinizi verir. Şehrine hizmet getirmek isteyen her belediyeye partisine bakmaksızın destek veriyoruz. İstanbul‘da da yapılan her hayırlı işin yanında yer alırken bizim hayata geçirmeye çalıştığımız hayırlı işlerin önünün kesilmesine de izin vermeyeceğiz. Belediyeler görevlerini yerine getirmiyor diye halkımızın mağduriyetine göz yumacak da değiliz.

Bu projeye millet destek verdi. Bu tartışma tartışma yaratanlarla onu engellemek isteyenler arasındadır.

Buraya dev bir proje olan Galataport‘u inceleyip geldim. İnşallah mayıs sonu ilk etabı bitecek, yıl sonu tamamı bitecek. Burası turizmde en önemli atak projesi olacak. Boğaz trafiği baskısı her yıl artıyor. Kanal İstanbul’un Möntrö ile yakından uzaktan alakası yoktur. Kanal İstanbul’u yapmakta geç bile kaldık. Proje maliyeti 75 milyar lira olarak hesaplanıyor. Kanal İstanbul’u kör düşmanlık yapanlara rağmen tamamlayacağız.”

‘Neymiş Putin İstanbul Havalimanı’na inmemiş’

İstanbul Havalimanı‘na yöneltilen eleştirilere de tepki gösteren Erdoğan, şu açıklamayı yaptı:

“Neymiş (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin İstanbul Havalimanı’na inmemiş, biz de inmiyormuşuz. Devlet başkanlarını Atatürk Havalimanı’ndaki şeref salonunda karşılıyoruz. 15 Temmuz’da destansı bir mücadele verdiğimiz şeref salonu uzun yıllar hizmet verebilecek durumda.”

‘Bay Kemal bunu anlamaz, görmez’

Erdoğan, Libya ve Doğu Akdeniz’de yaşananları da değerlendirdi. Muhalefetin Libya‘da ne işleri olduklarını sorduğunu belirten Erdoğan, “Biz tüm dünyayı hayran bırakan bir denklem kurduk, bunu anlamıyorlar” dedi.

Erdoğan, yarın Libya’ya çözüm aramak için Almanya’nın başkenti Berlin’e gideceğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Yarın Almanya’dayım Bay Kemal. Herhalde bunu da görmezsin. Orada Libya ile ilgilenenlerle görüşeceğiz. Bay Kemal bunu anlamaz, görmez. Türkiye, güney sınırlarını ve oralarda yaşayan kardeşlerimizin huzurunu tamamen sağlayana kadar Suriye’de olmaya hatta daha da ilerlemeye devam edecektir.”