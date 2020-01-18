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Cumhurbaşkanı Akıncı Pamuklu, Bafra, Kalecik, Kurtuluş ve Ergazi’yi ziyaret etti

18 Ocak 2020

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün Pamuklu, Bafra, Kalecik, Kurtuluş ve Ergazi’de yurttaşlarla bir araya geldi.

Yurttaşların Kıbrıs sorunu ve iç konularla ilgili görüşlerini dinleyerek sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, çözüm yönündeki kararlılığın Kıbrıs Türk toplumunun gasp edilen haklarını geri alarak uluslararası toplumda hak ettiği saygın yeri alması için önem taşıdığını söyledi.

Doğu Akdeniz’de enerji konusunda yaşanmakta olan gerginliğin yerini süratle işbirliğine bırakması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs sorunu çözümsüz kaldığı sürece Doğu Akdeniz’deki enerji denklemi daha da karmaşık hale gelecektir. Bu nedenledir ki sıklıkla vurgulamaktayım, Kıbrıs sorunun çözümü artık sadece Kıbrıs için değil bölge için de ivedilik kazanmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı, iç konularda çözüm bekleyen sorunların aşılması için de kamu yararı ve toplum çıkarlarını her şeyin üzerinde tutarak çalışılmasının gerekliliğini kaydetti.



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