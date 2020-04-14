Erdoğan: KKTC’ye destek devam edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin KKTC’ye desteğinin koronavirüsle mücadele sürecinde de devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı @RTErdogan görüşmede, Türkiye’nin KKTC’ye desteğinin koronavirüsle mücadele sürecinde de devam edeceğini ifade etmiştir. — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 14, 2020