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Erdoğan: KKTC’ye destek devam edecek

14 Nisan 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin KKTC’ye desteğinin koronavirüsle mücadele sürecinde de devam edeceğini ifade etti.

 



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