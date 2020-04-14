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Akıncı: Yol haritasını sağlık çizecek siyaset onu takip edecek

14 Nisan 2020

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bazı daire ve iş yerlerinin açılması hakkındaki çeşitli haber ve yorumlarla ilgili değerlendirmesinde, “Şimdi de önce sağlık diyorum. Yol haritasını sağlık çizecek siyaset onu takip edecek. Bu konuda siyasetin çizeceği yol haritasına sağlığı uydurmaya çalışmayacağız. Ortada bu yol haritası olmazsa, her kafadan bir ses çıkmaya devam edecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konuyla ilgili sosyal medyada yaptığı değerlendirme şöyle:

“Bazı daire ve iş yerlerinin açılması hakkında çeşitli haberler ve yorumlar yapılıyor. Benim bu konudaki düşüncemi öğrenmek isteyen yurttaşlarımız da var kuşkusuz. Ben bugüne kadar ne önermiş ve ne girişimde bulunmuşsam, hep sağlık alanımızdaki örgüt ve kendini bu alanda kanıtlamış değerli insanlarımızın sesine kulak vererek yaptım. Şimdi de önce sağlık diyorum. Yol haritasını SAĞLIK çizecek SİYASET onu takip edecek. Bu konuda siyasetin çizeceği yol haritasına sağlığı uydurmaya çalışmayacağız. Ortada bu yol haritası olmazsa, her kafadan bir ses çıkmaya devam edecek. Kuşkusuz hep böyle kalacak değiliz. Tedbiri elden bırakmadan adım adım normale dönüş yönünde ilerleyeceğiz. Ancak bize sağlıkçılarımızın bilim ve dünyada yaşanmakta olan tecrübeler ışığında çizecekleri bir YOL HARİTASI lazım. Öncelikle bunun ortak akılla hazırlanması ve toplumumuza anlatılması gerekir. Benim düşüncem bu.”



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