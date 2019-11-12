Erdoğan: Kıbrıs’taki gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye kalkmayın

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinden dolayı dün belirlediği çerçeve yaptırım belgesine ilişkin “Türkiye’ye gelip de Kıbrıs’taki bu gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye de kalkmayın. Biz bunları da pek takmayız, yolumuza devam ederiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine ABD’ye yapacağı çalışma ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi, soruları yanıtladı.

Erdoğan, bir basın mensubunun, “Brüksel’de toplanan AB Dış İlişkiler Konseyi, toplantı sonunda Türkiye’nin sondaj faaliyetlerine ilişkin bir karar aldı. Sondaj faaliyetlerine cevap olarak uygulanması planlanan kısıtlayıcı tedbirler için bir çerçeve belgesi kabul edildi. Bu konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir?” sorusunu yanıtlarken de “Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü gayet güzel açıklamalarını yaptı. Avrupa Birliği bir şeyi unutuyor. Çünkü Avrupa Birliği’nde şu anda görev yapanların bir çoğu siyasette hala çok yeni. Bunların bir çoğu da maalesef yeniliğin verdiği cehaletle yaklaşıyorlar.” ifadesini kullandı.

Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin Kıbrıs’ta garantör ülke olduğunu hatırlatan Erdoğan, Türkiye’nin garantör ülke olarak burada, o sularda, münhasır ekonomik bölgelerde uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları bulunduğunu söyledi.

“MÜZAKERE MASASINDA OLMAK DA BİZİ BAĞLAMAZ”

Uluslararası hukukun herhangi bir hak vermediği ülkelerin buralarda kendilerine göre çalışma yapma hakkını elde ettiğine, bunların bir kısmının da AB üyesi ülkeler olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle dedi:

“Ama Türkiye’ye gelince ‘Türkiye buralara giremez, yaptırım uygulayacağız.’ diyorlar. Zaten siz bize 1959’dan, 1963’ten beri yaptırım uyguluyorsunuz. ‘Aldık, alacağız.’ diye sürekli Türkiye’yi oyaladınız. Hangi ülkeler geldi geçti, onları Avrupa üyesi yaptınız ama Türkiye’ye karşı hiçbir zaman verdiğiniz sözleri tutmadınız. Bunlara karşı köşeli ifade kullandığınız zaman da kötü oldunuz. Ey Avrupa Birliği şunu bilin, Türkiye, sizin bugüne kadar tanıdığınız ülkelerden biri değil. Şu anda sizinle müzakere masasında olan bir ülke. Bu müzakere masasında olmak da bizi bağlamaz. Bunu da bilmenizi istiyoruz. Bu müzakereler bir anda da bitebilir. Şu anda 4 milyon mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir Türkiye’ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin. Bu kadar DEAŞ’lıyı şu anda cezaevlerinde bulunduran ve aynı şekilde Suriye tarafında bulunanları da kontrol altında tutan bir Türkiye’ye karşı takındığınız tavrı iyi gözden geçirin. Bunları siz hafife alıyor olabilirsiniz, bu kapılar açılır bu DEAŞ’lılar da size gönderilmeye başlandı, gönderilir. Ondan sonra siz başınızın çaresine bakın. Türkiye’ye gelip de Kıbrıs’taki bu gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye de kalkmayın. Biz bunları da pek takmayız, yolumuza devam ederiz.”