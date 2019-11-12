Anastasiadis’ten AB’nin Türkiye kararına yorum

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis, AB Dış İlişkiler Konseyi’nin Akdeniz’de Türk sondajları ile ilgili kişi ve şirketlere karşı sınırlayıcı önlemler düzenlemesini onaylanmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Anastasiadis, kendi Twitter hesabına: “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve Kıbrıs’ın deniz bölgesindeki yasallığı destekleyen Avrupa Birliği’nin kararı konusunda duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum” diye yazdı.

Bu arada, konu üzerinde yazılı bir açıklamada bulunan Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, Kıbrıs hükümetinin AB Dış İlişkiler Konseyi’nin kararı konusundaki memnuniyetini ifade ederek “geçmiş siyasi kararları harekete geçiriyor ve aynı zamanda ortaklarımızın ülkemize yönelik destek ve dayanışmasını ifade ediyor” dedi.