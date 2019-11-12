Güney KıbrısKıbrıs

Anastasiadis’ten AB’nin Türkiye kararına yorum

12 Kasım 2019

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis, AB Dış İlişkiler Konseyi’nin Akdeniz’de Türk sondajları ile ilgili kişi ve şirketlere karşı sınırlayıcı önlemler düzenlemesini onaylanmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Anastasiadis, kendi Twitter hesabına: “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve Kıbrıs’ın deniz bölgesindeki yasallığı destekleyen Avrupa Birliği’nin kararı konusunda duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum” diye yazdı.

Bu arada, konu üzerinde yazılı bir açıklamada bulunan Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, Kıbrıs hükümetinin AB Dış İlişkiler Konseyi’nin kararı konusundaki memnuniyetini ifade ederek “geçmiş siyasi kararları harekete geçiriyor  ve aynı zamanda ortaklarımızın ülkemize yönelik destek ve dayanışmasını ifade ediyor” dedi.



Etiketler

İlgili Makaleler

El-Sen Logo

EL-SEN süresiz grev kararını askıdan aldı

12 Kasım 2019
halkın-partisi

Halkın Partisi 2019 yılı gelir-gider tablosunu açıkladı

12 Kasım 2019
Mali Bütçe Komisyonu

Toros: 2020 bütçe rakamları hayal kırıklığı ve endişe yarattı

12 Kasım 2019
Bulut Akacan

Bulut Akacan ve korumalarına 2’şer yıl hapis cezası

12 Kasım 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı