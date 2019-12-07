Erdoğan: İmzalayıp BM’ye gönderdik,Doğu Akdeniz’de oyun bozuldu

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye Libya ile bir mutabakat metni imzaladı. Bu anlaşma meclisimizden geçti. Ben de imzaladım böylece şimdi de Birleşmiş Milletler’e gönderildi. Doğu Akdeniz’de oyun bozuldu.” dedi.

TC Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında;

‘Türkiye son 17 yılda tarihinin en büyük sıçramalarını yaşarken aynı zamanda tarihinin en büyük saldırıları ile karşı karşıya kalmıştır. Son dönemde Suriye’de ve sınırlarımız içerisinde yürüttüğümüz operasyonlar, Doğu Akdeniz’deki adımlarımız ülkemize yönelik adeta bir öfke patlamasına yol açtı. Suriye’de devam etmekte olan süreç Türkiye’nin nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından çok önemlidir. Dünyada hangi liderle görüştüysek “Suriye’den ne zaman çıkacaksınız?” dedi. Biz de sizin orada ne işiniz var dedik. Bizim 911 kilometre sınırımız var, sizin sınırınız var mı? Yok. DEAŞ’a karşı en büyük mücadeleyi veren biziz. DEAŞ’ın 3 bine ait teröristi oradan çıkartan biziz. Dünyada böyle bir mücadeleyi veren 2. bir ülke yok. Son 4’lü zirvede bunları konuştuk. Siz niye oradasınız? Siz oraları terk etmedikten sonra, Suriye halkı da “teşekkür ederiz, artık gidebilirsiniz” demedikten sonra biz oraları terk etmeyiz.

Türkiye Libya ile bir mutabakat metni imzaladı. Bu anlaşma meclisimizden geçti. Ben de imzaladım böylece şimdi de Birleşmiş Milletler’e gönderildi. Akdeniz’de oyun bozuldu. Bunlar (Yunanistan) skandal harekette yaptılar, Libya’nın büyükelçisini deport etti. Yaptın da ne oldu, ne kazandın. Şu anda biz Libya’daki kararlı duruşumuzu devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Libya ile Türkiye arasında gayet ilginç, gayet güzel bir hat inşa ediyoruz.

Gemilerimizle bölgede araştırmalar devam ediyor. Zaman zaman uçaklarımız, helikopterlerimiz oralarda. Biz bu araştırmaları yapmaya devam edeğiz. Biz uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız ne ise sonuna kadar takipçisi olacağız. Ülkemizin egemenliğini, hukukunu, çıkarlarını, milletimizin ve tüm dostlarımızın haklarını korumak için verdiğimiz mücadelede hep dik durduk, dik durmaya da devam edeceğiz.

Karşılarında hazırlıklı bir Türkiye buldukları için istedikleri neticeyi elde edemiyorlar. Eskiden olduğu gibi Türkiye’yi itip kakamadıkları, yönlendiremedikleri için hırçınlaşıyorlar. Hırçınlaştıkları için de muvazeneyi kaybediyorlar. Sonuçta geldiğimiz noktada Türkiye ekonomik, siyasi ve askeri bakımdan güçlü bir yerde duruyor.’ dedi.