Başbakan Tatar: Türk tarafının ekonomisine balta vurmak istiyorlar

Başbakan Ersin Tatar katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Rumların KKTC’de alış-veriş yapmalarını engelleme girişimlerini değerlendirdi.

Güney’den KKTC’ye alışveriş için gelenlerin sayısının arttığını kaydeden Başbakan Tatar, Rum tarafının bu geçişlerden rahatsızlık duyduğunu ve Türk tarafının ekonomisine balta vurmak için Rum Temsilciler Meclisi’ne yasa tasarısı götürdüğünü anlattı.

Tatar, “Anlaşmak istediğimiz Güney Kıbrıs’taki zihniyet yine bir nifak sokarak KKTC ekonomisini baltalamak için bir girişimde bulunuyor. Meclis’e verdikleri yeni bir öneri ile geçişleri durduracaklar. Nerede bu Yeşil Hat Tüzüğü? Nerede Avrupalıların veya diğerlerinin söyledikleri.? Biz gerekli girişimleri, tespitleri yaptık” dedi.

Başbakan Tatar, KKTC hükümetinin, gerekli tedbirleri almaları için Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği nezdinde girişim yaptığını vurguladı.

“Biz yasaktır geçemezsiniz dedik mi? Anlayışımız liberaldir. Herkesin özgürlüğüne saygımız sonsuzdur” diyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının bu kadar mücadele vermesinin ardından daha refah bir yaşam hakkı olduğunu vurguladı.

Başbakan Tatar, KKTC’den direkt uçuşların da Rum tarafının vetosu dolayısı ile engellendiğini hatırlatarak, bu sorunun da üstesinden gelineceğini ve bu yönde gerekli yerlerde mücadele verileceğini belirtti.

1974 yılından bu yana KKTC’de önemli ölçüde gelişmeler olduğunun altını çizen Tatar, uçuş ve seyahat özgürlüklerine engel olmanın kimsenin tasarrufunda olamayacağını söyledi.