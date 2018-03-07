Erdoğan ve Erhürman görüştü

Görüşmeye Başbakan Yardımcı Kudret Özersay ile Recep Akdağ da katıldı. Görüşme dörtlü gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da resmi temaslarda bulunan

Başbakan Tufan Erhürman’ı kabul etti. Cumhurbaikanı Erdoğan ile görüşme bir saat kadar sürdü. Görüşmeye Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ve Türkiye Başbakan Yardıcmısı Recep Akdağ da katıldı. Görüşme dörtlü bir şekilde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleşen kabul sonrasında bir açıklama yapılmadı.