Erdoğan düğmeye basacak aynı anda su akacak, Maraş açılacak iddiası

Cumhurbaşkanlığı seçimine 5 gün kala Başbakan ve UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye davet edilmesi birçok iddiayı da beraberinde getirdi. Boruların tamir edilmesi ile birlikte Türkiye’den gelecek su ile ilgili düzenlenecek töreni Yüksek Seçim Kurulu’nun iptal etmesi üzerine Erdoğan ile Tatar’ın seçimlere müdahale amacıyla Ankara’da sunun akması ve Maraş’ın açılmasıyla ilgili bir tören yapacakları iddia edildi. Bu törenin Bakanlar Kurulu’ndan saklandığı belirtildi. Havadis’e konuşan bir Bakanlar Kurulu üyesi “Maraş’ın askeri bölge olmaktan çıkarılamsına yönelik bir karar alınmadı” dedi. Gelişmeler az sonra