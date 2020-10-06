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Bilim insanları 2000 yıldır bozulmamış beyin hücresi buldu

6 Ekim 2020
iki bin yıllık beyin hücresi






Bilim insanları İtalya’da sürmekte olan araştırmalarda yaklaşık 2000 yıl önce yaşanan Vezüv Yanardağı’nın patlaması sırasında hayatını kaybetmiş genç bir erkeğin kafatasında bozulmamış beyin hücresi buldu.







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6 Ekim 2020

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