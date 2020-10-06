Bilim insanları 2000 yıldır bozulmamış beyin hücresi buldu

Keşfin bulunduğu insan kalıntısının bilim insaları tarafından ilk olarak 1960 yılında, MS 79 yılında yaşanan volkanik patlama sırasında kül bulutlarının altında kalan Herculaneum şehrinde bulunan kalıntılar arasında yer aldığı bildirildi.

Araştırmacılara göre, yanardağ patlaması sırasında hayatını kaybetmiş olan kişinin 25 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Genç adamın kalıntılarının, İmparator Augustus’a tapınmak için inşa edilmiş bir tapınakta yer alınan ahşap bir yatakta yüzüstü yatarken bulundu.

Napoli Federico II Üniversitesi’nde Forensik Anthropolog olan Pierpaolo Petrone, projenin 2018 yılında ‘kafatası içinde cama benzer ve parlak bir takım materyalleri’ fark ettiği zaman başladığını belirtti. Petrone, camlaşmış görüntünün kurbanın beyninin yoğun ısı sonrasında yaşanan hızlı soğumaya mağruz kalması nedeniyle yaşanan camlanma olduğunun bilgisini verdi. Kurbanın beyninin nasıl bu hale geldiği ile ilgili olarak Petrone, ‘volkanik küle mahruz kalan beyin ilk önce sıvılaşmış ve hemen sonrasında ise volkanik kül birikintisinin ani soğumasıyla camlaşmış olabiliceğini söyledi.

Petrone, hücrelere elektron mikroskobu ile yaptıkları incelemeler sonrasında rastladıklarını açıkladı ve hücrelerin ‘inanılayamayacak kadar iyi korunmuş ve seçilebilir bir durumda’ olduklarını belirtti. Kurbanın omuriliğinde de yine aynı şekilde korunmuş sinir kalıntılarına rastladıklarının bilgisini verdi.

Vezüv Yanardağı patlması sırasında hayatını kaybetmiş 25 yaşındaki adamın 2000 yıldır bozulmamış olan beyin hücrelerinin yakın çekimi.

Aynı araştırmaya katılan Roma Tre Üniversitesi’nde Yanardağ Uzmanı olan Guido Giordano, iskeletin yakınında bulunan yanmış odun kalıntıları sayesinde patlama sonrasında bölgenin 500 derecenin üstüne çıktığı bilgisine ulaştıklarını belirtti.

Giordano keşiflerin, antik dönem insanlarının araştırılmasında daha önce mümkün olmayan çalışma alanları yaratabileceğini söyledi. Hala kalıntılar üzerinde Napoli, Milan ve Roma’dan gelen arkeolog, biolog, adli tıp bilimcileri, nörogenetikçi ve matematikçilerden oluşan geniş bir araştırmacının bulunduğunun bilgisi verildi.

Petrone’ye göre bilim insanları, camlaşma süreci hakkında, kurbanların maruz kaldığı sıcaklığın derecesive volkanik külün soğuma zamanı gibi konularda daha fazla şeyler öğrenmek istediklerini belirtti. Ayrıca, kalıntılarda bulunan proteinlerdeki enzimler ve bağlı oldukları genleri de analiz etmek istediklerini söyledi.