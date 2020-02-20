Türkiye

Erdoğan: Alman makamların gerekli çabayı göstereceklerine inanıyorum

20 Şubat 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılışında konuştu. Erdoğan, Almanya’da 5’i Türk vatandaşı 9 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin “Büyükelçiliğimiz başta olmak üzere ilgili birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor. Alman makamların saldırıyı aydınlatmak için gerekli çabayı göstereceklerine inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni’ne katıldı.

Erdoğan, konuşmasının başında Almanya’da 5’i Türk vatandaşı 9 kişinin öldüğü ırkçı saldırıya değindi.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

– Almanya’nın Hanau kentindeki saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ailelerine sabır diliyorum. Büyükelçiliğimiz başta olmak üzere ilgili birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor. Alman makamların saldırıyı aydınlatmak için gerekli çabayı göstereceklerine inanıyorum. 

– Kütüphaneler insanlığın ortak hafızasıdır. İnsanlığın ortak hafızasını bulabileceğimiz yegane yerler kütüphanelerdir. Nerede bir savaş medeniyet yıkımı varsa ilk hedef kütüphaneler olmuştur. Bugün açılışını yaptığımız Millet Kütüphanesi ile Külliyemizi tamama erdirmiş oluyoruz. Kütüphanemiz, 4 milyon basılı esere kavuşmuştur. Bu kitap seferberliğini daha da genişletecek, 5 milyonu da aşan bir hacme kavuşacağız. Buraya bağışta bulunmaya davet ediyorum. Kİtap dilencisi olarak diyorsanız ben bunu kabul ederim.

– Ders çalışmak için buraya gelen tüm misafirlerimize günün 24 saati çay kahvesinden simidi ve kekine kadar tüm hizmetler ücretsiz olacak. 

– Millet Kütüphanesi’nin bir benzerini de İstanbul’da inşa ediyoruz.

Hanau saldırısında ölenlerin 5’i Türkiye kökenli, Merkel ‘Fail, ırkçı saiklerle hareket etti’ dedi

 




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Erdoğan: Bayrağımıza uzanan elleri kırmaya hazır mıyız?

Erdoğan: Bayrağımıza uzanan elleri kırmaya hazır mıyız?

12 Şubat 2020
Photo of Avrupa Parlamentosu’ndan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile ceza

Avrupa Parlamentosu’ndan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile ceza

11 Şubat 2020
Photo of Pegasus’un kaptan pilotu uçuş sırasında bilincini kaybetti

Pegasus’un kaptan pilotu uçuş sırasında bilincini kaybetti

11 Şubat 2020
Photo of Uçakta cep telefonunu kapatmayana 2 bin 603 lira ceza

Uçakta cep telefonunu kapatmayana 2 bin 603 lira ceza

11 Şubat 2020
Photo of Türkiye ekonomisi açısından Rusya ile ticari ilişkiler ne kadar önemli?

Türkiye ekonomisi açısından Rusya ile ticari ilişkiler ne kadar önemli?

10 Şubat 2020
Photo of Erdoğan’ın iletişim başkanından Akıncı’ya: Cezasını sandıkta çekecek!

Erdoğan’ın iletişim başkanından Akıncı’ya: Cezasını sandıkta çekecek!

8 Şubat 2020
Photo of Çin, TC Sağlık Bakanlığı’nın hayvan ithalatını durdurma kararına tepki gösterdi

Çin, TC Sağlık Bakanlığı’nın hayvan ithalatını durdurma kararına tepki gösterdi

8 Şubat 2020
Photo of Elazığ Sivrice’de 4,0 büyüklüğünde deprem

Elazığ Sivrice’de 4,0 büyüklüğünde deprem

8 Şubat 2020
Photo of Türkiye Çin’den hayvansal ürün ithalatını askıya aldı

Türkiye Çin’den hayvansal ürün ithalatını askıya aldı

7 Şubat 2020
Photo of Tayvanlı turist koronavirüs olmadığını böyle anlattı: Çinli değilim, ölürüm Türkiyem

Tayvanlı turist koronavirüs olmadığını böyle anlattı: Çinli değilim, ölürüm Türkiyem

7 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı