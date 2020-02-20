Erdoğan: Alman makamların gerekli çabayı göstereceklerine inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılışında konuştu. Erdoğan, Almanya’da 5’i Türk vatandaşı 9 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin “Büyükelçiliğimiz başta olmak üzere ilgili birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor. Alman makamların saldırıyı aydınlatmak için gerekli çabayı göstereceklerine inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni’ne katıldı.

Erdoğan, konuşmasının başında Almanya’da 5’i Türk vatandaşı 9 kişinin öldüğü ırkçı saldırıya değindi.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

– Almanya’nın Hanau kentindeki saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ailelerine sabır diliyorum. Büyükelçiliğimiz başta olmak üzere ilgili birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor. Alman makamların saldırıyı aydınlatmak için gerekli çabayı göstereceklerine inanıyorum.

– Kütüphaneler insanlığın ortak hafızasıdır. İnsanlığın ortak hafızasını bulabileceğimiz yegane yerler kütüphanelerdir. Nerede bir savaş medeniyet yıkımı varsa ilk hedef kütüphaneler olmuştur. Bugün açılışını yaptığımız Millet Kütüphanesi ile Külliyemizi tamama erdirmiş oluyoruz. Kütüphanemiz, 4 milyon basılı esere kavuşmuştur. Bu kitap seferberliğini daha da genişletecek, 5 milyonu da aşan bir hacme kavuşacağız. Buraya bağışta bulunmaya davet ediyorum. Kİtap dilencisi olarak diyorsanız ben bunu kabul ederim.

– Ders çalışmak için buraya gelen tüm misafirlerimize günün 24 saati çay kahvesinden simidi ve kekine kadar tüm hizmetler ücretsiz olacak.

– Millet Kütüphanesi’nin bir benzerini de İstanbul’da inşa ediyoruz.