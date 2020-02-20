Karavezirler: Bir yılda 8 milyon TL yatırım yaptık

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, belediyeye bağlı 18 köy için bir yılda 8 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını söyledi.

Karavezirler, 2020 için yatırım hedeflerinin 14 milyon TL olduğunu da açıkladı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve Belediye Meclisi üyeleri bugün Bağ Restoran’da düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelecek belediyenin bir yıllık çalışmalarını aktardı.

Belediye sınırları içindeki bölgeye bir yılda 8 milyon TL yatırım yaptıklarını açıklayan Karavezirler, göreve geldiklerinde bütçedeki yatırım payını yüzde 4,5’ten yüzde 19’a çıkardıklarını kaydetti.

Göreve geldiklerinde 13,5 milyon TL olan bütçeyi 34,5 milyon TL’ye çıkardıklarını kaydeden Ali Karavezirler, 2020 için hedeflerinin 62 milyon TL olduğunu belirtti.

Personel giderlerinin bütçeye oranının yüzde 48 olduğunu ifade eden Karavezirler, göreve geldiklerinde 167 olan personel sayısının 159’a düştüğünü bildirdi.

“BELEDİYE MECLİSİ VE İHALE KOMİSYONU KARARLARI HEP OY BİRLİĞİYLE ALINDI”

Karavezirler 12 meclis üyesi arkadaşıyla 11 bin 895 nüfusu ve 8 bin 303 seçmeni olan bu bölgede halkın takdirini alarak çalışmaya başladıkları 24 Haziran 2018 seçiminden bu yana meclis kararlarının ve ihale komisyonu kararlarının tümünün oy birliğiyle alındığını kaydetti.

Belde halkını daha ileri taşımak amacıyla bu göreve atıldıklarını dile getiren Karavezirler, seçim öncesi ne söyledilerse seçimden sonra da adaletli ve çağdaş bir yaklaşımla bunları yerine getirdiklerini ifade etti.

Değirmenlik Belediyesi’nin 252 kilometrekarelik alanıyla ülkedeki ikinci en büyük bölge olduğunu kaydeden Karavezirler, göreve gelmeden önce bölge köylerinde yaşanan su kesintisi sorunlarını çözdüklerini belirtti.

“BÖLGEDE ARTIK 7/24 SU VAR”

Kendileri göreve gelmeden önce bazı bölgeler günde 2 saat su alırken şu anda tüm bölgeye 7 gün 24 saat su verildiğini dile getiren Karavezirler, görev süresince 25 kilometre uzunluğunda su hattı çektiklerini, 200’den fazla yeni bağlantı yapıldığını kaydetti.

Bölgede küçük ve büyükbaş hayvancılık yapan 475 üretici bulunduğunu ifade eden Karavezirler, onlara verdikleri sözün de üzerine çıkarak ova ve ağıllar için 171 kilometre uzunluğunda stabilize yol yatırımı yaptıklarını açıkladı.

Ova yollarını yaparken köprüler ve drenaj hatlarıyla ilgili gerekli çalışmaları da yaptıklarını söyleyen Karavezirler, temizlik biriminin yaptığı çalışmalara da değindi.

“TÜM OKULLARIN BOYA VE TEMİZLİĞİ YAPILDI”

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, bölgedeki okullarda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verirken bazı okullara modern tuvaletler yapıldığını, tüm okulların boya ve temizlik işlerinin yapıldığını, son alınan kararla Değirmenlik İlkokulu’na ek sınıflar yapılacağını dile getirdi.

Düzova’da yapılan iki dersliğin 23 Nisan’da açılmasının planlandığını söyleyen Karavezirler, Cihangir’e de yeni derslikler yapılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Göreve geldikleri dönemde Ercan’da 24 saat esaslı çalışan zabıta sayısını artırdıklarını kaydeden Ali Karavezirler, refüjlerde gereken düzenlemelerin yapıldığını, aydınlatma konusunda gerekli adımlar atıldığını kaydetti.

“Biz bu hizmet aşkı ile görevimize devam edeceğiz, asla pes etmeyeceğiz” diyen Karavezirler Mağusa Girne Lefkoşa büyük kentler olsa da Değirmenlik Belediyesi’nin de bundan farkı olmadığını söyledi.

Karavezirler kentten köye dönüş için çalıştıklarını da ifade etti.

“21 MUHTARIN SORUNLARINI DİNLİYORUZ, ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ”

Belediye sınırları içinde 6’sı Değirmenlik, 15’i de köylerde olmak üzere toplam 21 muhtarlık olduğunu ve bu muhtarların sorunlarını dinlediklerini, çözüm ürettiklerini anlatan Karavezirler, bir aile ortamı içinde çalıştıklarını, köylerde festivaller yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Bölgedeki 8 okulun bin 500’ü aşkın öğrencisi ile 23 Nisan törenini ortak olarak çocuk panayırı şeklinde yapma düşüncelerinden söz eden Karavezirler, gündüz bakım merkezinin çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi.

TÜM BÖLGELERDE ÇÖPLER HAFTADA İKİ KEZ TOPLANIYOR

Daha önce bazı muhtarlıkların haftada iki kez, bazılarının haftada bir kez çöpleri alınırken göreve geldikten sonra temizlik bölümüne beş yeni araç aldıklarını açıklayan Başkan Karavezirler, böylece tüm bölgelerde çöp toplama hizmetinin haftada ikiye çıkarıldığını söyledi.

Karavezirler, göreve başlamasından bu yana geçen sürede, belediyenin çeşitli birimleri için ihtiyaç duyulan toplam 14 araç alındığını da anlattı.

Bölgede yaşanan sel felaketlerini en az hasarla atlattıklarını söyleyen Karavezirler, derelerin ıslah edildiğini söyledi.

Ülkedeki askeri alanların dörtte bir buçuğunun Değirmenlik Belediyesi sınırları içinde olduğunu söyleyen Karavezirler, bu bölgelere de hizmet verdiklerini kaydetti.

İlaçlama hizmetlerinin tüm köylerle birlikte askeri bölgelere de yapıldığını söyleyen Karavezirler, Ercan Havalimanı gelirlerinin bütçedeki payı üzerine bir soru üzerine, sadece Ercan’dan gelen gelirin belediyeler arasında paylaşılmasına karşı olduğunu, eğer tüm belediyelerin her türlü geliri ortak bir havuzda toplanıp adil şekilde dağıtılacaksa buna itirazı olmayacağını belirtti.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, ülkeye gelen turistlerin ilk gördüğü mekan olan Ercan’ın ve bölgenin ülkenin yüz akı olması için çalıştıklarını vurguladı.

“BAŞPINAR’IN YENİDEN HAYAT BULMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Emlak vergisinin okullara ayrılan kısmını üç-dört kat artırdıklarını söyleyen Karavezirler, Başpınar’ın yeniden hayat bulması için yaptıkları proje için çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi; “Tarih tüten bir Başpınar’ı ve Değirmenlik’i canlandıracağız” dedi.

Başpınar’daki sekiz kuyudan ikisinin çalıştığını dile getiren Karavezirler, Değirmenlik, Beyköy ve Cihangir’in Beşparmak’taki kuyudan, diğerlerinin Türkiye’den gelen suyu aldıklarını söyledi.

“BİZ BİR TAKIMIZ”

18 köye hizmet vermekten gurur ve onur duyduğunu belirten Karavezirler, Meclis üyeleri ve tüm çalışanlarıyla gurur duyduğunu dile getirdi; “Biz bir takımız, bir takım olduğumuz için tüm kararları oy birliğiyle aldık. Bunun en değerli parçaları da çalışanlar ve işçiler” dedi.