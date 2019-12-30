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Erçika, 3 ayı geçmemek koşuluyla cezaevine gönderildi

30 Aralık 2019
polis

Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda Salı günü meydana gelen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik çarpışmasına sebebiyet veren Hüseyin Yusuf Erçika, 3 ayı geçmemek koşuluyla, davası görüşülünceye kadar cezaevine gönderildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Esra Korcan’ın hayatını kaybettiği çarpışmaya neden olan Erçika bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkemeden, Erçika’nın davası görüşülünceye kadar 3 ayı geçmemek koşuluyla cezaevine gönderilme kararı çıktı.

Lefkoşa – Mağusa Anayolundaki çarpışmada 1 kişi hayatını kaybetti

 



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