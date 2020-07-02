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Ercan’da yangın Helikopteri konuşlanacak

2 Temmuz 2020
yangın helikopteri

Bakanlar Kurulu Ercan’da, 1 Temmuz’dan itibaren Türkiye’ye ait 1 adet yangın helikopteri konuşlandırılmasına ilişkin karar üretti.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilerde, söz konusu helikopterin KKTC’de konuşlandığı sürece konaklama masrafları, iaşe ibate giderleri ve Ercan Havalimanı’ndan yakıt temininin sağlanarak tüm giderlerin Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından karşılanacağı da belirtildi.

KARAR SAYISI: E.T(K-I)817-2020
YANGIN HELİKOPTERİNİN İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE
ÜLKEMİZDE KONUŞLANMASI
(Önerge No:828/2020)
(T.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, çıkması muhtemel büyük orman yangın arında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulması halinde aşağıda bilgileri verilen 7 adet helikopterden Türkiye Cumhuriyeti tarafından uygun görülen 1 adet helikopterin, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ülkemizde bu süreçte konuşlanması ve konu helikopter ile teknik ekibine (6-7 kişiden oluşacak) gümrük işlemi yapılmaksızın gerekli izinlerin verilmesine, ülkemizde konuşlandığı sürece konaklama masrafları, iaşe ibate giderleri ile Ercan Havalimanından yakıt temininin sağlanarak tüm giderlerin Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından karşılanmasına karar verdi.
1) 4L-TBS
2) 4L-TLS
3) RA-31021
4) RA-31573
5) UP-MI 835
6) UP- MI 812
7) ER-MGL


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