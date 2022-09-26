Ercan yolundaki kazada takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Ercan Havalimanı- Yonca Kavşağı arasında dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir araç takla attı, sürücüsü yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Aydın Eker adlı 38 yaşındaki sürücünün kullandığı DR 534 plakalı araç, Ercan’dan Yonca Kavşağa doğru seyrederken sola meyilli virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı.
Kazada yaralanan sürücü tedavi için Aydın Eker Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.