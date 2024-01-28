Ercan yolunda feci kaza: 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Ocak 29, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Ercan yolunda feci kaza: 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Yonca Kavşağı - Ercan Anayolu'nda meydana gelen kazada 25 yaşındaki Çağrı Miralay hayatını kaybetti.

Yonca Kavşağı – Ercan Anayolu’nda meydana gelen kazada 25 yaşındaki Çağrı Miralay hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığının verdiği bilgiye göre bugün saat 18.00 sıralarında Yonca Kavşağı – Ercan Anayolunun 3. Kilometresinde, Mustafa KAYA (E-55), yönetimindeki VJ 420 plakalı van araç ile yolun solunda bulunan isimsiz tali yoldan dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu o esnada, anayol üzerinde Ercan istikametine doğru seyreden Çağrı MİRALAY (E-25) yönetimindeki GR 005 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisiyle yolun solundan çıkan GR 005 plakalı araç akasya ağaçlarına çarpıp durmuştur. Kaza sonucu GR 005 plakalı araç sürücüsü Çağrı MİRALAY olay yerinde yaşamını yitirmiştir. VJ 420 plakalı araç sürücüsü Mustafa KAYA tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.


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Tags:çağrı miralaykazaÖlümlü kaza!
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