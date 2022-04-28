Ercan Havalimanı Ramazan bayramını yoğun geçirecek

Ercan Havalimanı, Ramazan Bayramındaki yoğun yolcu trafiğine hazır.Havalimanı, Ramazan Bayramı haftası süresince dokuz günde toplam 687 uçağa hizmet verecek.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, bayramda Ercan Havalimanı’nı kullanacak yolcuların rahat giriş ve çıkış yapabilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

9 günde 687 uçak

Özçelik, Ercan Havalimanı’na bayram boyunca 344 geliş ve 343 gidiş olmak üzere 687 uçağın inip kalkacağını ifade ederek, Ercan Havalimanı’nı kullanacak uçak ve yolcuların güvenliği ve rahatlığı için gerekli tüm önlemleri aldıklarını da ifade etti.

Yoğunluk bayramın sonuncu günü ile hafta sonunda

Özçelik, havalimanındaki yoğunluğun bayramın son günü olan Çarşamba ile bayram sonrasına denk gelen hafta sonu pazar günü olduğun kaydetti.

Özçelik, bayram arifesinde 69, bayramın son günü olan 4 Mayıs’ta ve bayram sonrası Pazar günü ise geliş ve gidiş olmak üzere 78 uçağa hizmet verileceğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı Üst Kurulu’nun son aldığı kararlar neticesinde KKTC’ye girişlerde iki ve üstü aşılı olanlardan antijen, PCR ve Güvende kal uygulamasının istenmediğini sadece aşı kartlarının talep edildiğini ifade eden Özçelik, ülkeden çıkışlarda da ayni kuralın geçerli olduğunu belirtti. Özçelik, kurallar gereği giriş ve çıkışlarda sadece aşısın olanlardan PCR ve antijen istendiğini kaydetti.

Özçelik, COVID-19 salgınına karşı havalimanında rutin olarak uygulanan covid-19 önlemlerinin bayram süresince de aralıksız devam edileceği belirtti.

Özçelik, “Ercan Havalimanı’nda salgın karşısında turistler ve havalimanı personeli için tüm sağlık önlemleri alınmaya devam ediyor. Havalimanına maskesiz yolcu, ziyaretçi ve uğurlayıcı hiçbir kimse alınmıyor. Havalimanında sosyal mesafe görsellerinden yer işaretlemelerine, pasaport ve check-in bölgelerinde koruyucu ayıraçlardan dezenfektan stantlarına kadar tüm önlemler alınmıştır. Havalimanında sürekli anonslar yapılarak yolcuların salgında en önemli üç kural olan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması isteniyor” dedi.

Koordineli çalışıyoruz

Özçelik, Ramazan bayramı süresince de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Dairesi, Muhaceret, Gümrük Müdürlüğü, Değirmenlik Belediyesi ve uçaklara yer hizmeti veren İstanbul Handling ile koordineli olarak çalışmayı sürdürdüklerini belirtti.

Özçelik, tüm İslam âleminin Ramazan bayramını kutlayarak herkesin sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde sağlıklı nice bayramlar geçirmesini temenni etti.