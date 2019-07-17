AsyaDünya

Erbil’de saldırı: TC Konsolosluk çalışanları hayatını kaybetti

17 Temmuz 2019

Erbil’de restoranda patlama meydana geldi. Türk konsolosluk çalışanlarının da olduğu belirtiliyor. Çatışmada ölü ve yararlıların olduğu da bildirildi.

Reuters’in güvenlik kaynaklardan aktardığına göre, çatışmada en az 3 Türk diplomat hayatını kaybetti.

 

Etiketler

İlgili Makaleler

İncirlik’te dahil ABD’nin 6 ülkede nükleer silahı var

17 Temmuz 2019

Almanya’nın yeni savunma bakanı belli oldu

17 Temmuz 2019
nevada çölü

51. Bölgeyi basmaya hazırlananların sayısı milyonu geçti

17 Temmuz 2019

İran’dan AB’ye kritik çağrı

17 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı