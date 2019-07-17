Erbil’de saldırı: TC Konsolosluk çalışanları hayatını kaybetti

Erbil’de restoranda patlama meydana geldi. Türk konsolosluk çalışanlarının da olduğu belirtiliyor. Çatışmada ölü ve yararlıların olduğu da bildirildi.
Reuters’in güvenlik kaynaklardan aktardığına göre, çatışmada en az 3 Türk diplomat hayatını kaybetti.
Turkish Consulate General personnel involved in restaurant shooting in Erbil, capital of the Iraqi Kurdistan Region. This is a developing story…https://t.co/JxESGSlBj1 pic.twitter.com/ei5O1WMUtm
— Rudaw English (@RudawEnglish) July 17, 2019
JUST IN: Three people, incl Turkish Deputy Consul-General, killed in Erbil shooting – local mediahttps://t.co/nBIOrPYu1e pic.twitter.com/G5lpAaa1Bc
— RT (@RT_com) July 17, 2019