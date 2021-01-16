EÖP: Bu yükü hep beraber omuzlayacaksak, kapanalım!

Ekonomik Örgütler Platformu ülke gündeminde belirsizlik teşkil eden “kapanma” konusunda açıklama yaptı.

Ekonomik Örgütler Platformu ülke gündeminde belirsizlik teşkil eden “kapanma” konusunda açıklama yaptı. Yazılı yapılan açıklamada “Pandemi ile mücadeleyi zamanında alınmayan, ya da alınan ama denetimi yapılmadığı için uygulanmayan kararlar nedeniyle kapanacaksak, kapanalım.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

KAPANCAKSAK KAPANALIM!!!

Pandemi ile mücadeleyi zamanında alınmayan, ya da alınan ama denetimi yapılmadığı için uygulanmayan kararlar nedeniyle kapanacaksak, kapanalım.

Eğer, sağlık alt yapımız çökmek üzereyse hemen kapanalım.

Hastanemizde yoğun bakımlar doluysa, kullanılacak ventilatör cihazı kalmamışsa kapanalım.

Doktor ve hemşirelerimiz yetersiz kalmışsa kapanalım…

Hükümet, mali olarak sektörlerin zararını karşılayabilecekse, kapanalım.

Kira desteği yapabilecekse, kapanalım.

Hükümet, bankaların her türlü taksit, kredi, borç ödemelerini öteleyebilecekse, kapanalım.

İşletmeler faiz yükü altında ezilmeyecekse, kapanalım.

Çalışanın maaşı devlet tarafından desteklenecekse kapanalım.

Hükümet, tüm kurumları ile “biz denetim gücümüzü kaybettik, baş edemiyoruz derse kapanalım.

Bu yükü hep beraber omuzlayacaksak, kapanalım.

E K O N O M İ K Ö R G Ü T L E R P L A T F O R M U

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Kıbrıs Türk Sanayi Odası

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği