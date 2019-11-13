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ENI-TOTAL’in ilk sondajı 6’ncı Parsel’deki Krono hedefinde

13 Kasım 2019

Fransız TOTAL ve İtalyan ENI şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyumun, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesindeki 6 numaralı parselinde, Krono isimli hedefte sondaj yapacağı haber verildi.

Fileleftheros, haberi “İlk Sondaj ‘Korno’da… ENI-TOTAL Konsorsiyumu ‘6’ncı Parseldeki Umut Vaat Eden Hedefle Başlıyor… ‘Tungsten Explorer’ Sondaj Gemisi Sondajına Lübnan’daki Sondajının Hemen Ardından Kıbrıs MEB’ine” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Haberde, 6’ncı parseldeki “Krono”nun (Cronos), hem hesaplanabilir yatak olması konusunda iyi ihtimaller veren niteliğinden hem de sonraki sondajlar açısından çok iyi jeolojik bilgi verecek olması nedeniyle öncelikli hedef belirlendiği kaydedildi.

Konsorsiyumun anlaştığı “Tungsten Explorer” sondaj gemisinin halen bölgede bulunduğunu hatırlatan gazete, yeni yıl içerisinde Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’inde ENI-TOTAL hesabına sayısı 6’ya çıkacak sondajlar dizisine başlayacağını yazdı.

Habere göre, Türkiye’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji programıyla ilgili tavrı nedeniyle Rum devlet birimleri ve müdahil şirket ve yükleniciler, sondajların teknik verilerini gizli tutma konusunda anlaştı, veri sızmasına karşı ceza da öngörüldü.

ENI-TOTAL konsorsiyumu, sondajların ana hedefinin, sismik araştırmalar ile tayin edilen jeolojik yapının hidrokarbon içeriğinin ve hidrokarbonların ticari açıdan kullanılmaya yeterli olup olmadığının teyidi olacağını açıkladı.

Gazete “Tungsten Explorer” sondaj gemisinin Aralık ayında Lübnan MEB’inin 4’üncü parselindeki sondajını tamamlayacağını ve hemen ardından, Limasol Limanı’na uğramadan, doğrudan Krono hedefine giderek çalışmaya başlayacağını da haberine ekledi.



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