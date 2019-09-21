Engelliler, Pendik’e şans tanımadı:54-42

TAÇOY’DAN DESTEK: Ankara’da bulunan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy turnuvada yer alan takımımızı ziyaret ederek başarılar diledi

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Lig temsilcimiz KKTC Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Türk Silahlı Kuvvetler Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası’nda ikinci maçını kazandı.

Pendik’i farklı yendi

Turnuvada KKTC Engelliler Spor Federasyonu takımı dün 1.Lig’de bire bir rakibi olan Pendik ile karşılaştı.

Baştan sona üstün oynanan engellilerimiz maçı 54-42 kazanarak dikkatleri çekti. Mücadele ettikten sonra, 18.00’de İskenderun karşısına çıkacak.

Takımımız Türk Silahlı Kuvvetler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı tarafından düzenlenen turnuvada ilk maçında Türk Silahlı Kuvvetler Tekerlekli Sandalye Basketbol takımına 47-40 mağlup olmuştu

Taçoy’dan destek

Ankara’da bulunan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy turnuvada yer alan takımımızı ziyaret ederek başarılar diledi.

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı, Taçoy’un ziyaretinin kendilerini onurlandırdığını ve oyuncuların da çok mutlu olduklarını söyledi.