BasketbolSpor

Engelliler, Pendik’e şans tanımadı:54-42

21 Eylül 2019

TAÇOY’DAN DESTEK: Ankara’da bulunan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy turnuvada yer alan takımımızı ziyaret ederek başarılar diledi

 Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Lig temsilcimiz KKTC Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Türk Silahlı Kuvvetler Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası’nda ikinci maçını kazandı.

Pendik’i farklı yendi

Turnuvada KKTC Engelliler Spor Federasyonu takımı dün 1.Lig’de bire bir rakibi olan Pendik ile karşılaştı.

Baştan sona üstün oynanan engellilerimiz maçı 54-42 kazanarak dikkatleri çekti. Mücadele ettikten sonra, 18.00’de İskenderun karşısına çıkacak.

Takımımız Türk Silahlı Kuvvetler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı tarafından düzenlenen turnuvada ilk maçında Türk Silahlı Kuvvetler Tekerlekli Sandalye Basketbol takımına 47-40 mağlup olmuştu

 

Taçoy’dan destek

Ankara’da bulunan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy turnuvada yer alan takımımızı ziyaret ederek başarılar diledi.

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı, Taçoy’un ziyaretinin kendilerini onurlandırdığını ve oyuncuların da çok mutlu olduklarını söyledi.

Etiketler

İlgili Makaleler

“Sağlıklı beslen, sağlık için hareket et”

21 Eylül 2019

Baf’ın efsane futbolcusu Fikro, unutulmadı

21 Eylül 2019

Yakın Doğu’dan “umut” transferleri

21 Eylül 2019

Teniste “Başbakanlık Kupası” heyecanı

21 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı