“Enerji politikamızı kendimiz belirleriz”

ABD’nin Rus doğal gazını taşıyacak Mavi Akım 2 ve Türk Akım hatlarına yönelik yaptırımları sertleştirme adımına Berlin’den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Maas, “Enerjiyi nereden alacağımıza biz karar veririz” dedi.

ABD’nin, Rus doğal gazını Avrupa’ya taşıyacak Kuzey Akım 2 ve Türk Akım boru hattı projelerine yönelik yaptırımlarında şimdiye kadar uygulanan muafiyetleri kaldıracağını açıklamasına ilişkin Almanya Dışişlerinden tepki geldi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “ABD yönetimi, Avrupalı şirketleri de yaptırımla tehdit eden açıklamasıyla, Avrupa’nın enerjimizi nereden ve nasıl tedarik edeceğimiz konusunda karar verme hakkı ve egemenliğini hiçe saymaktadır” denildi.

“Avrupa enerji politikası Avrupa’da belirlenir, Washington’da değil’’ ifadelerine yer verilen açıklamada, ABD’nin kendi egemenlik alanı dışındaki yaptırımlarının kesin bir biçimde reddedildiği belirtildi.

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, açıklamada partnerler arasında yaptırımlar uygulanmasını doğru bulmadıklarını vurgulayarak “İhtiyacımız olan, Rusya’ya yönelik yaptırımlara ilişkin ortak bir transatlantik tutumdur. Bu yöndeki çabalar, ABD’nin kararıyla daha da zorlaşacaktır” ifadesini kullandı.

Rusya’dan gelen doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyan TürkAkım ile Kuzey Avrupa ülkelerine taşıyan Kuzey Akım 2 projesine müdahil ülkelere sert tehditlerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu projelerde yer alan ülkelere “Projeden hemen çıkın ya da ortaya çıkacak riski göze alın. Çekilmemenin sonuçları olur” diye seslenmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise ABD’nin bu tutumuna ilişkin olarak, “Bu, olumsuz tezahürlerin devamı, çeşitli kısıtlamalar uygulamaya yönelik kaba politikanın devamı, Rus şirketler de dahil olmak üzere Avrupa iş dünyasına kaba baskı uygulanmasıdır” demişti.