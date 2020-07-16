Dünya

“Enerji politikamızı kendimiz belirleriz”

16 Temmuz 2020
Berlin, Almanya, Mavi Akım 2, Türk Akım, ABD, doğalgaz

ABD’nin Rus doğal gazını taşıyacak Mavi Akım 2 ve Türk Akım hatlarına yönelik yaptırımları sertleştirme adımına Berlin’den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Maas, “Enerjiyi nereden alacağımıza biz karar veririz” dedi.

ABD’nin, Rus doğal gazını Avrupa’ya taşıyacak Kuzey Akım 2 ve Türk Akım boru hattı projelerine yönelik yaptırımlarında şimdiye kadar uygulanan muafiyetleri kaldıracağını açıklamasına ilişkin Almanya Dışişlerinden tepki geldi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “ABD yönetimi, Avrupalı şirketleri de yaptırımla tehdit eden açıklamasıyla, Avrupa’nın enerjimizi nereden ve nasıl tedarik edeceğimiz konusunda karar verme hakkı ve egemenliğini hiçe saymaktadır” denildi.

“Avrupa enerji politikası Avrupa’da belirlenir, Washington’da değil’’ ifadelerine yer verilen açıklamada, ABD’nin kendi egemenlik alanı dışındaki yaptırımlarının kesin bir biçimde reddedildiği belirtildi.

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, açıklamada partnerler arasında yaptırımlar uygulanmasını doğru bulmadıklarını vurgulayarak “İhtiyacımız olan, Rusya’ya yönelik yaptırımlara ilişkin ortak bir transatlantik tutumdur. Bu yöndeki çabalar, ABD’nin kararıyla daha da zorlaşacaktır” ifadesini kullandı.

Rusya’dan gelen doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyan TürkAkım ile Kuzey Avrupa ülkelerine taşıyan Kuzey Akım 2 projesine müdahil ülkelere sert tehditlerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu projelerde yer alan ülkelere “Projeden hemen çıkın ya da ortaya çıkacak riski göze alın. Çekilmemenin sonuçları olur” diye seslenmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise ABD’nin bu tutumuna ilişkin olarak, “Bu, olumsuz tezahürlerin devamı, çeşitli kısıtlamalar uygulamaya yönelik kaba politikanın devamı, Rus şirketler de dahil olmak üzere Avrupa iş dünyasına kaba baskı uygulanmasıdır” demişti.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı

Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı

14 Temmuz 2020
Photo of Kışın görülecek corona virüs dalgası ilkinden daha ölümcül olabilir

Kışın görülecek corona virüs dalgası ilkinden daha ölümcül olabilir

14 Temmuz 2020
Photo of Yangınları durdurmak için yapay yağmur bulutları oluşturuldu

Yangınları durdurmak için yapay yağmur bulutları oluşturuldu

14 Temmuz 2020
Photo of Arjantin’de gizemli corona virüs vakaları

Arjantin’de gizemli corona virüs vakaları

14 Temmuz 2020
Photo of Oyuncu Naya Rivera’nın cansız bedeni bulundu

Oyuncu Naya Rivera’nın cansız bedeni bulundu

14 Temmuz 2020
Photo of Corona virüs partisine katılan 30 yaşındaki hasta hayatını kaybetti

Corona virüs partisine katılan 30 yaşındaki hasta hayatını kaybetti

14 Temmuz 2020
Photo of Fotoğraf için oğlunu uçurumdan sarkıttı

Fotoğraf için oğlunu uçurumdan sarkıttı

14 Temmuz 2020
Photo of Kaliforniya’da yeniden Covid-19 tedbirleri: Kiliseler kapandı

Kaliforniya’da yeniden Covid-19 tedbirleri: Kiliseler kapandı

14 Temmuz 2020
Photo of ABD’de vaka sayısı 3 milyon 415 bini geçti

ABD’de vaka sayısı 3 milyon 415 bini geçti

14 Temmuz 2020
Photo of AB Dışişleri Bakanları, Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılmasını kınadı

AB Dışişleri Bakanları, Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılmasını kınadı

14 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı