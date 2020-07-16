AB’nin ‘güvenli ülkeler’ listesinde Türkiye yine yok

Avrupa Birliği (AB), her 15 günde bir yenilenen “güvenli ülkeler listesinde” Türkiye’ye yine yer vermedi.

Türkiye hala, “zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken ülkeleri” simgeleyen turuncu listede yer alıyor.

Avrupa makamları, tatil ya da aile ziyaretinin zorunluluk olmadığına işaret ederek, bu nedenlerle Türkiye’ye gidilmemesi uyarısında bulunuyor.

Başta Hollanda olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, Türkiye’den dönenlere 14 günlük zorunlu karantina uyguluyor.

AB tarafından 1 Temmuz’da açıklanan güvenli ülkeler listesinde, vaka sayılarının yüksek olduğu gerekçesiyle Türkiye yer almamıştı. Koronavirüs vaka sayısı 100 bin kişide 16 ve aşağısı olan ülkeleri güvenli sayan AB, Türkiye’de bu rakamın 23,5 olduğunu bildirmişti.

Brüksel yönetimi, vaka sayılarının azalması durumunda 15 Temmuz’da yapılacak güncellemede, Türkiye’nin güvenli ülkeler arasına alınabileceğini açıklamıştı.

Ancak son yapılan değerlendirmelerde, Türkiye’de koronavirüs vakalarının hala 100 bin kişi başına 20 civarında olduğu belirtildi. Bu nedenle de Türkiye, zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye gibi turuncu listede yer alan ülkelere seyahat edenler, dönüşlerinde 14 günlük zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulacak. Avrupa’daki sigorta şirketleri de, zorunlu haller dışında gidilmemesi istenen ülkeleri, güvence kapsamından çıkardı.

Türkiye’den dönüşlerinde 2 hafta karantinaya tabi tutulanlar, bu süreyi yıllık izinlerinden düşemeyecek. Bunun da, çalıştıkları iş yerleri ile zorun yaşamalarına neden olacağı belirtiliyor.

AB, 1 Temmuz’da güvenli ülke ilan ettiği Sırbistan ve Karadağ’ı da, son dönemde koronavirüs vakası sayılarındaki artış nedeniyle yeniden turuncu listeye aldı.

AB üyesi Bulgaristan da, vaka sayılarının hızla arttığı gerekçesiyle Avusturya ve Hollanda tarafından turuncu listeye alındı. Turuncu listedeki ülkelerden dönenler, 14 gün karantinaya alınacak.

Kara yoluyla anavatanlarına giden Avrupa’daki Türkiye kökenli göçmenlerin yolu üzerinde bulunan Bulgaristan ve Sırbistan’ın karantina kapsamına alınmasının, dönüş yolunda sıkıntı yaratabileceği belirtiliyor.

Avusturya hükumeti, Bulgaristan, Romanya ve Moldovya’dan gelenlere zorunlu karantina uygulayacak. Bu ülkelerden transit geçiş yapanlar ise, son 48 saat içinde yaptırdıkların testin sonuçlarının negatif olduğunu gösteren raporu Avusturya makamlarına iletmeleri durumunda karantinadan muaf tutulacaklar.

Ancak, Türkiye’de test yaptırıp yola çıkan kişilerin, gümrük kapılarındaki yığılma ve yol boyunca yaşanacak olası aksaklıklar nedeniyle 48 saatlik süreyi aşabilecekleri, bu durumda da, 14 gün zorunlu karantinaya tabi tutulacakları belirtiliyor.

‘Fas’a da gitmeyin’ uyarısı

Türkiye gibi Avrupa’ya çok sayıda göçmen gönderen ülkelerden biri olan Fas ise, AB’nin güvenli ülkeler listesinde yer aldı.

Ancak, Avrupa’daki hükümetler, Faslı göçmenlere, “bu yaz ülkenize gitmeyin” çağrısı yapıyor.

Avrupa – Akdeniz Göç ve Kalkınma Merkezi’ne (EMCEMO) göre, Fas’taki koronavirüs vakalarına ilişkin rakamlar yeterince şeffaf değil.

Zorunlu korona testinin neredeyse imkansız ve çok pahalı olduğunu belirten merkeze göre, Fas’ta hala birçok şehir salgın nedeniyle kilit altında.

EMCEMO, böyle bir ortamda Fas’a gitmenin büyük bir macera olduğunu ve zorunlu olmadıkça gidilmemesi gerektiğini bildirdi.

AB, güvenli ülkeler listesini 1 Ağustos’ta yeniden güncelleyecek.