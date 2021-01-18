Endonezya’da deprem ve sel can aldı

Endonezya’da Sulawesi Adası’ndaki deprem sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 81’e yükseldi.
Endonezya’nın Batı Sulawesi eyaletinde 15 Ocak’ta meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla Mamuju’da 70 ve Majene’de 11 olmak üzere 81 kişi hayatını kaybetti.
Bölgede, arasında kamu binalarının da olduğu bin 200’e yakın yapı hasar gördü. Çöken binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
28 bin kişi tahliye edildi
Yetkililer, dün, depremde ağır yaralanan 253 kişinin tedavisinin bölgedeki hastanelerde sürdüğünü ve güvenli alanlara tahliye edilenlerin sayısının da yaklaşık 28 bin olduğunu bildirmişti.
Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), 15 Ocak’ta yerel saatle 01.28’de, merkez üssü Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusu olan ve 10 kilometre derinlikte meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildiğini açıklamıştı.
Endonezya’da 113 bin kişi yerinden oldu
Endonezya’nın Güney Kalimantan eyaletindeki selde 113 bine yakın kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Endonezya’da meydana gelen selde, Banjar, Tapin, Tabalong, Balangan ve Hulu Sungai Tengah ilçelerinin yanı sıra Banjar Baru kenti ve Tanah Laut bölgesinde 27 bin 111 ev sular altında kaldı.
Bölge genelinde evleri selden etkilenen yaklaşık 90 bin kişinin geçici barınma merkezlerine yerleştirildiğini aktaran yetkililer, sel nedeniyle 112 bin 709 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.
Yetkililer, ayrıca su baskınlarında şu ana kadar 15 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.
Heyelanlarda 32 kişi hayatını kaybetti
Öte yandan Batı Cava eyaletindeki Cihanjuang köyünde 9 Ocak’ta 4 farklı noktada meydana gelen heyelanlarda 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybının 32’ye yükseldiği açıklandı.
Kayıp olan 8 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ekvator kuşağındaki Endonezya’da özellikle ekim-nisan döneminde sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.