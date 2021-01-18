Endonezya’da deprem ve sel can aldı

Endonezya’nın Batı Sulawesi eyaletinde 15 Ocak’ta meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla Mamuju’da 70 ve Majene’de 11 olmak üzere 81 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede, arasında kamu binalarının da olduğu bin 200’e yakın yapı hasar gördü. Çöken binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

28 bin kişi tahliye edildi

Yetkililer, dün, depremde ağır yaralanan 253 kişinin tedavisinin bölgedeki hastanelerde sürdüğünü ve güvenli alanlara tahliye edilenlerin sayısının da yaklaşık 28 bin olduğunu bildirmişti.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), 15 Ocak’ta yerel saatle 01.28’de, merkez üssü Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusu olan ve 10 kilometre derinlikte meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildiğini açıklamıştı.

Endonezya’da 113 bin kişi yerinden oldu

Endonezya’nın Güney Kalimantan eyaletindeki selde 113 bine yakın kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.