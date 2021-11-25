Endonezya üzerinden KKTC’de 4.5 milyon Euro’luk dolandırıcılık iddiası

Gazimağusa’da 70 yaşındaki yabancı uyruklu bir adamın Endonezya üzerinden KKTC’de 4 buçuk milyon Euro (yaklaşık 60 milyon TL) dolandırıcılık yaptığı iddia edildi.

Polis basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre 10-12.11.2021 tarihleri arasında, Gazimağusa’da, J.J.D.(E-70), çalışmakta olduğu şirket adına, Endonezya’da faaliyet göstermekte olan bir bankadan 32.000.000 Euro paranın havale edilmesini ve bu paranın 4.480.000 Euro’luk miktarının da bir başka bir şahıs adına havale edilmesini sağlamak amacıyla, havalenin edileceği banka adına bir taahhüt belgesi hazırlayıp, konu belge üzerine banka yetkilileri adına imza atıp sahteledikten sonra, söz konusu belgeyi tasdik memuruna vermek suretiyle tedavüle sürüp belgenin tasdiklenmesini sağladığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.