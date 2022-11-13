En fazla yağış Karaoğlanoğlu’na düştü

KKTC’de bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağış Karaoğlanoğlu’nda 34 kilogram olarak kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi KKTC genelindeki yağış miktarlarını açıkladı. Daire açıklamasına göre dün sabah 08.00 ve bu sabah 08.00 arasında metrekareye Karaoğlanoğlu’nda 34, Alsancak ve Selvilitepe’de 33, Girne’de 22, Kozanköy’de 20, Çamlıbel’de 5 ve Boğaz’da 4 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgelerde ise metrekarede 2 kilogramdan az yağış kaydedildi.