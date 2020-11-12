En fazla yağış 35 kilogramla Lefkoşa’da kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, dün en fazla yağışın metrekarede 35 kilogramla Lefkoşa’da kaydedildiğini, Sipahi’ye 27, Alayköye ise 21 kilogram yağmur düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00’den bugün sabah 08.00’e kadar geçen sürede kayıtlara geçen yağışların bölgelere göre dağılımını şöyle duyurdu:

“Lefkoşa 35, Sipahi 27, Alayköy 21, Geçitkale 14, Mallıdağ ve Kırıkkale 8, Tatlısu, Kantara ve Ercan 7, Serdarlı 5, Beyarmudu, Bostancı ve Göndere 4, Vadili, Yakın Doğu Üniversitesi ve Değirmenlik 3, Türkeli ve Zümrütköy 2 kilogram.”