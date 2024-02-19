En çok yağış Beylerbeyi’ne düştü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Şubat 19, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

En çok yağış Beylerbeyi’ne düştü

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Beylerbeyi’ne düştüğünü açıkladı.

 Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sabah itibarıyla son 24 saatte gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:


 “Beylerbeyi: 23 kg/m²; Gönendere, Yeşilırmak: 17 kg/m²; Tatlısu:  15 kg/m²; Boğaz: 14 kg/m²; Geçitkale: 13 kg/m²; Esentepe, Mallıdağ: 12 kg/m²; Bostancı, Gaziveren, Girne, Gemikonağı, Karaoğlanoğlu: 11 kg/m²; Alevkaya, Doğancı, Selvilitepe, Serdarlı, Taşkent: 10 kg/m²; Değirmenlik, Lefke, Kozanköy: 9 kg/m²; Akdeniz, Akıncılar, Güzelyurt: 8 kg/m²; Alayköy: 7 kg/m².”

 Açıklamada, yağış alan diğer yörelerde ise  0,1 ile 6 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.

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Tags:yağışlı hava
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